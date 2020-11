Británie žádá Netflix o jasné označení, že seriál Koruna je fikce

Londýn - Britský ministr kultury Oliver Dowden hodlá požádat společnost Netflix, aby u svého seriálu Koruna (The Crown) zřetelně uvedla informaci, že se jedná o fikci. Mladá generace by se jinak podle ministra mohla mylně domnívat, že příběh britské královské rodiny zobrazený v seriálu odpovídá skutečnosti, napsala britská média.

"Je to hezky zpracovaná fikce, stejně jako u jiných televizních produkcí by měl Netflix velmi jasně na začátku sdělit, že to není víc než to," uvedl ministr Dowden v rozhovoru s listem Mail on Sunday.

Seriál Koruna doposud sklízel ohlas u odborné i široké veřejnosti, získal tři Zlaté glóby a deset cen Emmy. Podle Netflixu ho vidělo více než 70 milionů domácností.

Ústředním motivem čtvrté série, která se vysílá již dva týdny, je setkání a svatba prince Charlese a princezny Diany. Seriál následníka trůnu zobrazuje jako chladného a nevěrného muže, píše agentura AFP. Charlesův popis v seriálu uvádí na pravou míru Penny Junorová, která nedávno napsala biografii prince Charlese. "Byl pravděpodobně občas trochu necitlivý, ale domnívám se, že nikdy nebyl arogantní nebo lhostejný. Myslím, že se opravdu snažil, aby jeho manželství fungovalo," uvedla Junorová podle AFP.

Podobný požadavek na označení za fikci nedávno vznesl také bratr princezny Diany, Charles Spencer. Kritiku sklidila také například nepřesná barva Dianiných šatů nebo špatná rybářská technika prince Charlese, píše list The Guardian. Internetová televize Netflix podle agentury AFP i britských médií odmítla komentář.

Před rokem, při uvedení třetí série téhož seriálu, se proti jeho obsahu ohradil bývalý tiskový mluvčí královny Alžběty II. Dickie Arbiter. Děj seriálu tehdy označil za "nevkusný a nepodložený", píše AFP.