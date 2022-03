Británie: Putin si útokem na ukrajinskou jadernou elektrárnu zahrává s ohněm

Kodaň - Ruský prezident Vladimir Putin si útokem na jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny zahrává s ohněm. Podle agentury Reuters to dnes uvedl britský ministr obrany Ben Wallace. Putina přitom vyzval, aby na taková zařízení přestal útočit.

"Důrazně vyzýváme ruského prezidenta, aby okamžitě přestal na taková místa útočit. Je to velmi nebezpečné," řekl Wallace na tiskové konferenci při návštěvě Kodaně. "Není to nebezpečné jen pro Ukrajinu a Rusko, je to nebezpečné pro Evropu a je to zahrávání si s ohněm, které opravdu přesahuje vše, co souvisí s logikou," dodal.

Ukrajinský úřad pro jadernou bezpečnost dnes informoval, že ruské jednotky ovládly Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny. Požár, který při nočním útoku v areálu vypukl, se podařilo uhasit. Hořelo v pětipatrovém výcvikovém zařízení. Záporožská elektrárna je pokládána za největší jadernou elektrárnou v Evropě. Na místě zůstávají zaměstnanci elektrárny a kontrolují stav bloků, podle ukrajinských úřadů míra radioaktivity v oblasti nepřesáhla nebezpečnou úroveň.