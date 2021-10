Británie pokutovala Facebook v souvislosti s převzetím služby Giphy

Londýn - Britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) dnes vyměřil americké internetové společnosti Facebook pokutu 50,5 milionu liber (zhruba 1,5 miliardy Kč). Tvrdí, že firma porušila nařízení, které úřad vydal v rámci vyšetřování jejího převzetí služby pro tvorbu a sdílení animovaných obrázků Giphy. Společnost Facebook podle agentury Reuters uvedla, že s rozhodnutím CMA nesouhlasí a zváží možnosti dalšího postupu.

Facebook koupil službu Giphy loni v květnu. CMA pak v červnu vydal nařízení, aby americká firma v průběhu vyšetřování transakce pokračovala v hospodářské soutěži se službou Giphy a nezačleňovala ji do svých aktivit. Facebook ale podle úřadu navzdory opakovaným varováním neposkytoval požadované informace o dodržování tohoto nařízení.

"Facebook jsme upozornili, že jeho odmítání poskytnout nám důležité informace je porušením tohoto nařízení. Facebook ale dál ignoroval své zákonné povinnosti, a to i poté, co neuspěl se svým odvoláním u dvou různých soudů," uvedl Joel Bamford z CMA. "Mělo by to sloužit jako varování všem podnikům, které se domnívají, že stojí nad zákonem," dodal.

Služba Giphy provozuje knihovnu animovaných obrázků ve formátu GIF. Mnozí uživatelé internetu tyto obrázky používají v příspěvcích na sociálních sítích. Facebook loni v květnu uvedl, že hodlá službu integrovat do své sociální sítě pro sdílení fotografií Instagram.

Finanční podmínky převzetí služby Giphy společnost nezveřejnila. Podle dřívějších informací serveru Axios se ale hodnota transakce pohybovala kolem 400 milionů dolarů (téměř devět miliard Kč).