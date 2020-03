Británie kvůli koronaviru podpoří ekonomiku 30 miliardami liber

Londýn - Epidemie koronaviru bude mít vážný, i když jen dočasný dopad na britskou ekonomiku, vláda proto na situaci reaguje mimořádnými opatřeními v objemu 30 miliard liber (více než 881 miliard Kč). Řekl to dnes britský ministr financí Rishi Sunak, když v parlamentu představoval návrh rozpočtu na příští rok. Britské ministerstvo zdravotnictví nyní eviduje 456 případů nákazy koronavirem, což je proti úterý nárůst o více než 80.

Británie podle Sunaka udělá cokoliv, co bude potřeba, aby dokázala čelit dopadům koronaviru na zdraví obyvatel i na hospodářství. Britskému státnímu zdravotnictví ministr přislíbil mimořádnou pomoc pět miliard liber (147 miliard Kč) a řekl, že pokud to bude potřeba, uvolní vláda ještě dodatečné finance.

Podle Sunaka je možné, že v jednu chvíli nebude moci pracovat až pětina britské pracovní síly. "A dodavatelské řetězce obchodní sféry jsou po celém světě narušeny," řekl ministr. "Udělám vše, co je nezbytné, abych hospodářství podpořil," dodal.

Sunak slíbil mimořádný balíček v hodnotě sedmi miliard liber (206 miliard Kč) na podporu zaměstnanců a malých a středních firem. Vláda chce zajistit nemocenské pojištění od prvního dne všem, kteří nebudou schopni pracovat, ať už to bude kvůli nemoci anebo kvůli pobytu v karanténě.

Vláda také umožnila firmám a živnostníkům odložit placení některých daní. Malým podnikům pak na následující fiskální rok, který začíná v dubnu, odpouští majetkovou daň a zřídila mimořádný fond, z nějž budou moci tyto firmy čerpat půjčky v případě nouze.

Sunak uvedl, že vláda velice úzce spolupracuje s centrální bankou. Ta dnes kvůli koronaviru nečekaně snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 0,25 procenta. Sazba je tak zpět na minimu, kde byla těsně po hlasování o brexitu v roce 2016 a je dokonce níže, než kde byla za globální finanční krize před více než deseti lety.

Britský zdravotní systém a další veřejné služby obdrží dodatečných pět miliard liber na boj s koronavirem. Podle zdravotnických expertů je ale možné v nadcházejících týdnech očekávat nárůst počtu nakažených, což si vyžádá změnu výdajových priorit.

"Ať už bude zdravotnictví potřebovat na boj s nemocí COVID-19 jakékoli dodatečné zdroje, dostane je. Ať to bude na výzkum vakcíny, nábor tisíců členů personálu, podpora našich úžasných doktorů a sester, ať to budou miliony či miliardy liber, ať to bude cokoli za jakoukoli cenu, stojíme za naším zdravotnictvím," řekl Sunak.

Ministr uvedl, že díky dnes představeným plánům bude růst hrubého domácího produktu (HDP) podle hodnocení nezávislého Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) o půlprocentního bodu vyšší, než by tomu bylo bez těchto opatření. "Předpoklad HDP bez plného započtení dopadu koronaviru by vedl k růstu 1,1 procenta v roce 2020 a 1,8 procenta v roce 2021," řekl Sunak.