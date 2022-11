Briefing premiéra Fialy a českých ministrů po příletu z Kyjeva

Praha - ČTK bude dnes od 08:15 přenášet briefing předsedy vlády Petra Fialy (ODS), ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL), ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), ministryně obrany Jany Černochové (ODS), ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti), ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) a ministra dopravy Martina Kupky (ODS) po prvních česko-ukrajinských mezivládních konzultacích. Čas se může změnit s ohledem na dobu příletu.

Čeští ministři v čele s premiérem Petrem Fialou dnes jednali v Kyjevě s ukrajinskou vládou a prezidentem Volodymyrem Zelenským. Cesta měla vyjádřit jasnou podporu Ukrajině bránící se ruské invazi a rovněž podpořit ukrajinské ambice vstoupit do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Členové obou kabinetů jednali také o poválečné obnově Ukrajiny. Česká delegace přijela do Kyjeva krátce poté, co se ukrajinská metropole opět stala terčem ruského vzdušného útoku.

Fiala po jednání se Zelenským řekl, že Ukrajina potřebuje jasnou perspektivu vstupu do EU a NATO. Může přitom podle něj počítat s českou podporou. Předseda české vlády ocenil pokrok, který Ukrajina učinila na cestě ke splnění podmínek pro pokračování rozhovorů o začlenění země do EU. Česko podle něj podporuje i co nejrychlejší uvolnění tří miliard eur přislíbených zemi z unijních zdrojů.

Jedním z výsledků rozhovorů je podpis memorand o prohloubení ekonomické a politické spolupráce mezi Českem a Ukrajinou. Fiala také pozval ukrajinský kabinet na příští rok do Prahy.