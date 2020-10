Briefing ministra Prymuly k vývoji epidemie - video

Praha - ČTK bude dnes od 12:00 vysílat živě briefing ministra zdravotnictví Romana Prymuly k průběžnému hodnocení vývoje epidemie covid-19. Denní počty odhalených případů nákazy se na nové rekordy dostaly v posledních dvou dnech. V úterý se počet nově potvrzených nakažených přiblížil 12.000, ve středu jich bylo téměř 15.000. Dnešní nárůst o víc než 7500 do podvečera je za tuto část dne po středečním rekordu druhý nejvyšší.

Přibývá také hospitalizovaných s nemocí covid-19. Ke středě jich bylo 4777, ve vážném stavu 735 z nich. S koronavirem dosud zemřelo 1828 lidí, za poslední týden se počet zvýšil zhruba o polovinu. Ve středu bylo za jediný den 108 úmrtí s covidem-19.

Rekordní nad 40.000 denně jsou v posledních dnech také počty testů na koronavirus, testování nad touto úrovní už ale podle Prymuly není v možnostech testovacích míst. Lidi s příznaky covidu-19 by proto podle něj měli začít testovat praktičtí lékaři, s jejich zapojením se počítá do dvou týdnů. Podle Sdružení praktických lékařů by mělo být dobrovolné.

