Březnové nehody v Česku si vyžádaly 40 obětí, o deset víc než loni

Praha - Při dopravních nehodách v Česku zemřelo během března 40 lidí, to je o deset víc než loni ve stejném období. Od začátku roku eviduje dopravní policie zatím 100 obětí na životech, meziročně o 15 víc. Předběžnou bilanci dnes ČTK sdělil ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Oficiální statistiky zveřejní policie zhruba za týden.

Oproti loňskému březnu, kdy ale kvůli epidemii koronaviru panovalo přísné omezení pohybu včetně zákazu cestování do jiných okresů, stoupl i počet dopravních nehod a zraněných. Policisté podle Zlého letos v březnu evidují téměř 7300 kolizí, meziročně zhruba o 1200 víc. Při nehodách bylo 124 lidí těžce zraněno, o 48 víc než loni v březnu. Počet lehce zraněných stoupl o 356 na 1331, uvedl Zlý.

Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patřilo nepřizpůsobení rychlosti, přejetí do protisměru a nevěnování se řízení. Nehod, ve kterých hrál roli alkohol, bylo kolem 300.

Nejtragičtějším dnem byl v březnu hned ten první, kdy na silnicích zemřelo pět lidí. První březnový den je současně druhým nejtragičtějším letošního roku. Více životů, šest, vyhaslo na silnicích v pátek 14. ledna, vyplývá z průběžných statistik na webu dopravní policie. Po čtyřech obětech si v březnu vyžádaly nehody ve dnech 21. a 27. března.

Statistiky se ještě mohou změnit. Vyšetřování může ukázat například to, že skutečnou příčinou úmrtí nebyla dopravní nehoda, ale zdravotní potíže řidiče. Dodatečně se naopak do počtu obětí připočítávají ti, kteří zemřeli do 24 hodin po nehodě.