Ženeva/Praha - V případě odchodu Británie z EU bez dohody by mohl klesnout vývoz tuzemských automobilek do Británie až o deset procent. Pro finální výrobce i dodavatele dílů to bude znamenat přechodné finanční i odbytové zatížení, uvedl prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar. Velká Británie by měla Evropskou unii opustit 29. března, britský parlament ale zatím neschválil dohodu o podmínkách odchodu.

Nejistota vyvolaná brexitem přispěje podle automobilového experta EY Petra Knapa k nižší poptávce po automobilech, a to nejen ve Velké Británii, což se dotkne i českých dodavatelů. Brexit bez dohody velmi pravděpodobně přinese celní zatížení a logistické komplikace na hranicích. "Ve střednědobém horizontu může naopak představovat pro země visegrádské čtyřky možnost nalákat výrobní i vývojové kapacity z Velké Británie," podotkl Knap. Do visegrádské čtyřky patří vedle České republiky Slovensko, Maďarsko a Polsko.

V případě tvrdého brexitu začne podle manažera daňového oddělení PwC Aleše Reha na auta platit desetiprocentní clo. U většiny autodílů se clo pohybuje mezi třemi a 4,5 procenta.

"Okamžitým efektem odchodu Británie z EU tedy bude zdražení automobilů i jejich dílů na obou stranách," uvedl Reho. "Nejvíce budou tedy zasaženi tradiční čeští výrobci i dovozci automobilů a potažmo koneční zákazníci. Další náklady si vyžádá zvýšená administrativa spojená se zajišťováním celního odbavení. Významným očekávaným dopadem však také budou velká zdržení na hranicích, která mohou ovlivnit plynulost výroby v několika týdnech či měsících po brexitu. Zákazníci tedy mohou očekávat zpožďování dodávek nových aut," dodal.

Britský trh je významný například pro kolínskou automobilku TPCA. Z produkce kolínské továrny je pro něj určeno přibližně 19 procent vozů, tento údaj platí pro loňský i letošní rok. "Stejně tak jako ostatní firmy se připravujeme na situaci, která nastane," uvedl mluvčí automobilky Tomáš Paroubek. "Dodávky dílů pro naši výrobu tak od dodavatelů nebudou ohroženy".

Největší česká automobilka Škoda Auto do Británie vyváží zhruba 75.000 aut, Spojené království je tak celosvětově pátým největším trhem této značky. Podle mluvčího Zdeňka Štěpánka Škoda Auto stejně jako celý průmysl potřebuje velmi rychle vyjasnit, jak budou vypadat budoucí vztahy mezi Británií a EU.

České závody Bosch, které vyrábějí komponenty do aut, mají v Británii jen několik přímých koncových zákazníků a dodavatelů. Koncern Bosch ale má celosvětově v Británii roční tržby za čtyři miliardy eur (přes 102 miliard Kč). "Pokud Velká Británie vystoupí z celní unie a vnitřního trhu EU bez jasných pravidel, bude to mít pravděpodobně určitý vliv na plynulost dodávek oběma směry," uvedl šéf skupiny Bosch v ČR a na Slovensku Milan Šlachta.

Dačický výrobce autodílů THK Rhythm Automotive Czech si dělá kvůli brexitu a očekávaným administrativním překážkám zásoby některých součástek dodávaných z Británie. Z celkové produkce firmy s obratem 4,6 miliardy Kč by měl export do Británie letos přesáhnout deset procent. Firma s 930 zaměstnanci tam nejvíce dodává podvozková ramena pro vozy Bentley a ramena se stabilizátory pro auta Land Rover. Loni firma vyrobila 34 milionů podvozkových ramen a kloubů.