Brazílie bez Neymara vyzve na fotbalovém MS Švýcarsko, Kamerun čeká Srbsko

Dauhá - Druhými zápasy bude v pondělí na fotbalovém mistrovství světa v Kataru pokračovat skupina G. Brazílie se bez zraněné ofenzivní hvězdy Neymara utká se Švýcarskem v souboji dvou vítězných týmů z úvodního kola. Jeden z celků si v případě triumfu a příznivého výsledku z duelu Kamerun - Srbsko může zajistit postup do osmifinále.

Brazílie vstoupila do turnaje čtvrteční výhrou 2:0 nad Srbskem. Kvůli poraněným vazům v kotníku ale přišla minimálně do konce skupinové fáze o kanonýra Neymara. "Mohli bychom se o něm bavit několik dní. Je to náš nejlepší hráč. Máme ale i další hráče, kteří hrají na stejné úrovni. Naši obránci často vtipkují, že je jim líto našich soupeřů, protože v útoku máme spoustu variant," citovala agentura Reuters záložníka Casemira.

Švýcaři načali šampionát vítězstvím 1:0 nad Kamerunem. Proti pětinásobným mistrům světa se na závěrečném turnaji postaví potřetí. V obou předchozích případech, v letech 1950 a 2018, s nimi remizovali (2:2 a 1:1). "Proti Brazílii musíme být v obraně ještě lepší," prohlásil trenér výběru země helvétského kříže Murat Yakin.

Brazílie se může probojovat s předstihem mezi 16 nejlepších mužstev, pokud zvítězí a Srbsko vyhraje, nebo alespoň remizuje s Kamerunem. Naopak Švýcarsko vedle vlastního triumfu potřebuje remízu či výhru afrického celku.

Srbsko se s Kamerunem dosud utkalo pouze v přípravném duelu v roce 2010, kdy Afričany porazilo 4:3. Balkánská země prohrála na MS třikrát po sobě, Kamerun dokonce osmkrát. "Nejvyšší úroveň je nekompromisní. Nemáme už žádný další prostor na chyby. Ty, které jsme udělali proti Švýcarsku, se nebudou opakovat," konstatoval trenér Kamerunu Rigobert Song.

Napravit dojem z prvního utkání chce i Srbsko. "Druhý poločas jsme proti Brazílii odehráli s přílišným respektem. To nás stálo dobrý výsledek. Vzdali jsme se příliš brzy, což pro tuhle generaci nebylo v minulosti typické. Proti Kamerunu uvidíte jiný tým," slíbil kouč Dragan Stojkovič.

Kamerun se Srbskem se utkají od 11:00 SEČ ve Vakře. Od 17:00 v Dauhá je na programu souboj Brazílie - Švýcarsko.

Statistické údaje před zápasy mistrovství světa ve fotbale: Skupina G: Kamerun - Srbsko Výkop: pondělí 28. listopadu, 11:00 SEČ (Vakra). Rozhodčí: Hassan Mohamed - Hammadí, Mahrí (všichni SAE) - Gallo (video, Kolumbie). Umístění v žebříčku FIFA: 43. - 21. Bilance celková: 1 0-1-1 3:4. Bilance na MS: -. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Aboubakar (33) - A. Mitrovič (50). Nejlepší střelci na turnaji: nikdo. Zajímavosti: - v jediném dosavadním vzájemném utkání Srbsko porazilo Kamerun 4:3 (v přípravě v roce 2010) - Kamerun začal turnaj prohrou 0:1 se Švýcarskem, Srbsko na úvod podlehlo 0:2 Brazílii - Kamerun na MS hraje poosmé a po 8 letech, jeho maximem je čtvrtfinále z roku 1990 - Srbsko po odtržení Černé Hory v roce 2006 při 2 účastech na MS neprošlo ze skupiny - Kamerun na MS 8x za sebou prohrál a jedna porážky ho dělí od vyrovnání historického negativního rekordu Mexika z let 1930 až 1958 - Kamerun v posledních 5 zápasech nezvítězil - Srbsko před zápasem s Brazílií neprohrálo 6x po sobě Brazílie - Švýcarsko Výkop: pondělí 28. listopadu, 17:00 SEČ (Dauhá, stadion 974). Rozhodčí: Barton ­- Morán (oba Salv.), Zeegelaar (Sur.) - Fischer (Kan.). Umístění v žebříčku FIFA: 1. - 15. Bilance celková: 9 3-4-2 11:9. Bilance na MS: 2 0-2-0 3:3. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Neymar (75) - Shaqiri (26). Nejlepší střelci na turnaji: Richarlison (2) - Embolo (1). Zajímavosti: - Brazílie vyhrála jediné z posledních 4 vzájemných utkání - Brazílie remizovala na MS v obou zápasech se Švýcarskem ve skupině (v roce 1950 výsledkem 2:2 a před čtyřmi lety 1:1) - Brazílie začala turnaj vítězstvím 2:0 nad Srbskem, Švýcarsko zdolalo Kamerun 1:0 - Brazílie jako jediná dosud nechyběla na žádném MS a s 5 tituly je nejúspěšnější zemí - Brazílie na minulém MS vypadla ve čtvrtfinále a medaili nezískala 20 let od zlata v roce 2002 - Švýcarsko na MS startuje podvanácté a popáté za sebou, v letech 1934, 1938 a 1954 si zahrálo čtvrtfinále - Brazílie od loňské porážky s Argentinou ve finále mistrovství Jižní Ameriky 16x za sebou neprohrála a posledních 8 duelů vyhrála - Švýcarsko vyhrálo poslední 4 soutěžní zápasy