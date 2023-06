Bratři Fuksové jsou na Evropských hrách ve finále, o medaile pojede i Miculyčová

Krakov - Bratři Martin a Petr Fuksové vyhráli na Evropských hrách v Polsku rozjížďku na trati 500 metrů a postoupili rovnou do čtvrtečního finále. Ostatní české posádky dnes v Krakově, kde jsou závody zároveň evropským šampionátem, absolvují ještě odpolední semifinálové jízdy. Iveta Miculyčová postoupila do čtvrtečního finále freestyle BMX, kde bude obhajovat titul kontinentální šampionky.

Fuksové v sedmičlenné rozjížďce zvítězili před domácí lodí a Němci, z první jízdy si přímý postup zajistili Italové, Španělé a Litevci.

Mužskému čtyřkajaku ve složení Jakub Špicar, Jakub Brabec, Jakub Zavřel, Radek Šlouf uniklo finále o 134 tisícin, které jej dělily od třetích Italů. Semifinále odpoledne pojedou také ženský čtyřkajak Anežka Paloudová, Kateřina Zárubová, Barbora Betlachová, Adéla Házová, deblkajaky Šlouf, Brabec a Zárubová, Betlachová i deblkanoistky Denisa Řáhová, Martina Malíková.

Obhájkyně Miculyčová postoupila na ME do finále ve freestyle BMX

Iveta Miculyčová postoupila na Evropských hrách v Polsku do čtvrtečního finále freestyle BMX, kde bude obhajovat titul kontinentální šampionky. V dnešní kvalifikaci olympijské disciplíny park obsadila sedmnáctiletá cyklistka čtvrté místo, mezi dvanáctku finalistek se z osmé pozice probojovala i Kateřina Jalůvková. Česko bude mít zastoupení i v mužském finále zásluhou Tomáše Berana.

Miculyčová, jež bude večer vlajkonoškou české výpravy při slavnostním zahájení Evropských her, dosáhla čtvrté nejvyšší známky podle průměru ze dvou kvalifikačních jízd. "Jsem nadšená, tohle jsem nečekala. Já jsem se chvíli obávala, jestli se vůbec dostanu do finále, ale nakonec to tam padlo," řekla.

V Mnichově byla před rokem v kvalifikaci sedmá. "Myslím, že určitě je to lepší pozice. I s mojí zkušeností, že se dá vyhrát, tak doufám, že by mohla být nějaká medaile. Ale je tady dost kvalitních soupeřek ve finále a budu mít co dělat," dodala.

Z prvního místa postoupila bronzová olympijská medailistka Nikita Ducarrozová ze Švýcarska, za níž Miculyčová skončila vloni třetí na mistrovství světa. Vyšší známku než talentovaná Češka získaly v kvalifikaci už jen Kim Lea Müllerová z Německa a Francouzka Laury Perezová, které vloni v Mnichově sdílely s šampionkou Miculyčovou stupně vítězů.

Z dvojice českých mužů uspěl v kvalifikaci Beran, který obsadil deváté místo. Martin Chabada skončil dvacátý a do finále nepostoupil.