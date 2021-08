Bratři Fuksové budou na společnou olympiádu vzpomínat, chtějí přidat i výsledek

Tokio - Rodinné klany přinášejí Čechům od vody úspěchy. Zlatého kajakáře Jiřího Prskavce i stříbrného singlkanoistu Lukáše Rohana vedou jejich otcové a v rychlostní kanoistice jsou v Tokiu dokonce tři generace Fuksů. Dnešnímu postupu bratrů Petra a Martina na deblkaoni přihlíželi u kanálu jejich trenéři - otec Petr i dědeček Josef.

Když se loni Fuksové dozvěděli, že se spolu dostanou na hry, Petr mladší byl dojatý. Dnes se jejich společný sen stal realitou, zahřívali se v rozjížďce a pohlídali postup ze čtvrtfinále. "Je to skvělý, že jsme spolu. Užívám si každý den, co jsem tady, a budu na to do smrti myslet. Teď jen aby se povedl i výsledek a já budu maximálně spokojený," řekl Petr.

Martin už startoval před pěti lety v Riu de Janeiro, kde skončil na singlkanoi pátý na kilometru a devátý na dvoustovce. Může tak srovnávat, jaké to je být na olympiádě sám a s bratrem. "Už si nepamatuju, co bylo před pěti lety. Ale vždycky je lepší být s bráchou a s co největším rodinným týmem než sám," poukázal na sestavu v Tokiu. Jejich otec se na olympiádě v Atlantě 1996 dostal do semifinále na deblkanoi na 500 a 1000 metrů.

Větší pozornost kvůli tomu, že na olympiádě tvoří sourozeneckou posádku, nepozorují. "Se soupeři se známe celý roky, každý o nás ví. Tady je každý soustředěný na sebe, protože to je hrozně velká akce, že si maximálně ťukneme pěstí na pozdrav, a to je všechno," řekl Martin Fuksa.

V rozjížďce se tradičně Petr teprve dostával do tempa. "Vždy jsem na začátku takový nerozjetý, ale už jsem stoprocentně připravený podat výkon, který v sobě mám schovaný," řekl Petr mladší směrem k úternímu semifinále. Martin se o bratra nebál: "Je dost zkušený závodník. Věřím, že se v něm probudí něco obrovského a bude to dobré. Je to náš životní závod."

Nejúspěšnější českou bratrskou dvojicí na vodě byli veslaři Oldřich a Pavel Svojanovští, kteří v Mnichově 1972 získali stříbro na dvojce s kormidelníkem Vladimírem Petříčkem a o čtyři roky později v Montrealu přidali bronz s kormidelníkem Ludvíkem Vébrem.