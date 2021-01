Branou pro útoky na americké úřady prý mohla být ruská firma z ČR

Washington - Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prověřuje, zda hackeři, kteří napadali sítě amerických úřadů a firem, nepronikli také do softwaru ruské firmy JetBrains sídlící v České republice. S odkazem na své zdroje o tom dnes informovala agentura Reuters. Podle webu listu The New York Times (NYT) ruští hackeři mohli použít software JetBrains jako prostředek k proniknutí do sítí amerických technologických společností i vlády. Bezpečnostní experti podle NYT varují, že útoky, které trvaly měsíce, mohly být největším narušením amerických sítí v historii.

JetBrains se označuje za firmu poskytující vývojářské nástroje usnadňující a zefektivňující práci profesionálních vývojářů, která má po dvou dekádách existence zastoupení v pěti zemích světa, mimo jiné v USA a Rusku. Jejích služeb prý využívají vývojáři 300.000 firem. Jednou z nich je i společnost SolarWinds z Austinu v Texasu, jejíž software pro správu sítě sehrál podle NYT ústřední roli při pronikání hackerů do sítí americké vlády a soukromých firem. Vyšetřovatelé se zaměřují na produkt JetBrains s názvem TeamCity, který umožňuje vývojářům testovat a vyměňovat softwarový kód před jeho vydáním, uvádí NYT.