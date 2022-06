Branný výbor projednal nominaci Řehky na náčelníka generálního štábu

Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát ředitel NÚKIB a bývalý velitel armádních speciálních sil Karel Řehka (na archivním snímku z 22. června 2021).

Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát ředitel NÚKIB a bývalý velitel armádních speciálních sil Karel Řehka (na archivním snímku z 22. června 2021). ČTK/Šimánek Vít

Praha - Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh na jmenování brigádního generála Karla Řehky náčelníkem generálního štábu. Byla tak splněna zákonná podmínka, aby ho mohl prezident Miloš Zeman jmenovat do funkce. Vláda nominaci Řehky na návrh ministryně obrany Jany Černochové (ODS) schválila ve středu. Ministryně ho již předním projednala se Zemanem. Prezident podle Černochové s návrhem souhlasí.

Současný ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Řehka ve funkci vystřídá Aleše Opatu, kterému na konci srpna končí v armádě služební poměr. Opata v čele armády pokračovat nechtěl. Funkce by se měl Řehka ujmout 1. července.

Černochová po jednání novinářům řekla, že Řehka bude mít jako zadání dokončit modernizaci armády, zabývat se také bude muset českým předsednictvím EU a následky války na Ukrajině. Za obrovskou výhodu označila to, že budoucí náčelník generálního štábu má zkušenost z NÚKIB, protože kybernetický prostor je považován za další bojiště.

Výhrady proti jmenování sedmačtyřicetiletého Řehky přednesla část opozice. Předseda výboru a bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) volbu označil za mimosystémovou, protože Řehkovi byl po dobu výkonu funkce ředitele NÚKIB přerušen služební poměr. Poznamenal, že poprvé byl kandidát na náčelníka generálního štábu "vytáhnut ze záloh". Je podle něj mnoho jiných kandidátů. Řekl ale, že si dosavadní Řehkovy práce váží.

Člen branného výboru Radovan Vích (SPD) považuje výběr za porušení kariérního řádu, protože má Řehka hodnost pouze brigádního generála. Jako nový náčelník generálního štábu podle něj nebude mít autoritu u současného vedení armády. Očekává, že někteří generálové kvůli němu odejdou.

Černochová v reakci naznačila, že generální štáb čekají i další změny. "Kariérní řád zákonitě neznamená, že když někomu končí kontrakt u Armády České republiky, že mu tento kontrakt musí být prodloužen. Může, ale nemusí," poznamenala. Dodala, že po dohodě s Řehkou pečlivě zváží, kterým generálům prodloužení závazku navrhne a kterým ne. Jejich pokračování označila za symbiózu toho, co chtějí oni a jaké jsou potřeby armády a ministerstva obrany.

Ministryně odmítla i další výtky vůči svému výběru nového šéfa armády. V minulosti se podle ní stali náčelníky generálního štábu i mladší kandidáti, a to i s nižší nebo podobnou hodností. Zdůraznila Řehkovy dosavadní zkušenosti včetně toho, že jako jediný současný český generál velel divizi, a to v rámci NATO. Odmítla i to, že přichází z prostředí mimo armádu, nikdy z ní podle ní neodešel a služební poměr mu byl pouze přerušen. Poznamenala, že Řehka bude brzy navržen na povýšení.

Řehky se zastali také poslanci ODS. Podle Karla Krejzy (ODS) žádný počet generálských hvězd nedokáže zajistit autoritu. Uvítal, že na generální štáb přijde mladší generál, a očekává, že některé "zkostnatělé věci" v armádě dokáže posunout. Příchod nové generace přivítal také Pavel Žáček (ODS).

Brigádní generál Řehka po studiu odešel ke speciálním silám do Prostějova, kterým i velel. Vyslán byl na několik zahraničních misí na Balkáně a v Afghánistánu a působil i ve velitelských strukturách v rámci NATO. Absolvoval několik zahraničních kurzů včetně prestižního Rangers v USA. Po jmenování do čela NÚKIB odešel do civilu. NÚKIB se pod jeho vedením opakovaně věnoval například kybernetickým útokům na české instituce a firmy, řada z nich je připisována Rusku.