Brankář Talbot míří z Minnesoty do Ottawy výměnou za Gustavssona

Ottawa - Brankář Cam Talbot zamířil z Minnesoty do Ottawy výměnou za švédského gólmana Filipa Gustavssona. Klub Wild k ní sáhl jen pět dnů poté, co uzavřel dvouletou smlouvu s Marcem-Andrem Fleurym, jehož přivedl ve druhé polovině března z Chicaga, a pouhý den poté, co Senators poslali do Toronta brankáře Matta Murrayho.

Před pětatřicetiletým Talbotem je poslední rok z tříletého kontraktu na celkem 11 milionů dolarů, jež podepsal právě s Minnesotou v říjnu roku 2020. V uplynulé sezoně nastoupil do 49 zápasů, vychytal 32 vítězství, v průměru inkasoval 2,76 gólu na zápas při úspěšnosti zákroků 91,1 procenta a třikrát udržel čisté konto.

Od Fleuryho příchodu se oba gólmani o zápasy dělili, ale na play off dostal před Talbotem přednost. Nyní čeká Talbota boj o pozici týmové jedničky s Antonem Forsbergem, jenž podepsal v březnu se Senators tříletou smlouvu s celkovým příjmem 8,25 milionu dolarů.

"Cam je zkušený brankář a zajistí nám větší stabilitu na pozici brankáře do příští sezony. Minnesotě pomohl dostat se do play off v každé ze dvou sezon, které s Wild prožil. S Antonem Forsbergem vytvoří pro nadcházející rok velmi dobrý tandem," uvedl generální manažer Senators Pierre Dorion.

Talbot už v NHL nastoupil do 396 zápasů základní části. Pomohl k 201 výhrám, v průměru obdržel 2,63 branky na zápas a měl úspěšnost 91,5 procenta. Ve 27 utkáních uhájil nulu. V play off zasáhl do 33 utkání s průměrem 2,51 a úspěšností 92,1, šestkrát dochytal s čistým štítem. Vedle Wild oblékal také dres New York Rangers, Edmontonu, Philadelphie a Calgary.

Čtyřiadvacetiletý Gustavsson má zatím za sebou jen dvě sezony v Ottawě, během nichž nastoupil do 27 duelů. Vychytal 10 vítězství při průměru 3,12 a úspěšnosti zásahů 90,5 procenta.

Nechránění volní hráči mezi českými hokejisty: Ondřej Palát útočník Tampa Bay 5,300.000 Dominik Kubalík útočník Chicago 4,000.000 Dmitrij Jaškin útočník Arizona 3,200.000 Michal Kempný obránce Washington 2,200.000 Jan Rutta obránce Tampa Bay 1,700.000 Ondřej Kaše útočník Toronto 1,250.000 David Rittich brankář Nashville 1,250.000 Martin Frk útočník Los Angeles 750.000 Dominik Simon útočník Anaheim 750.000 Andrej Šustr obránce Anaheim 750.000 Pozn.: Mezi nechráněnými volnými hráči je i útočník Ostap Safin z Edmontonu, který už má na sezonu smlouvu v extralize se Spartou. Chránění volní hráči mezi českými hokejisty: Pavel Zacha útočník New Jersey 3,000.000 Martin Nečas útočník Carolina 832.500 Filip Zadina útočník Detroit 832.500 Vítek Vaněček brankář New Jersey 750.000 Pozn.: Mezi chráněnými volnými hráči je i brankář Josef Kořenář z Arizony, který už má na sezonu smlouvu v extralize se Spartou. Výběr dalších nechráněných volných hráčů: Jevgenij Malkin útočník Pittsburgh 9,500.000 P.K. Subban obránce New Jersey 8,000.000 Nick Leddy obránce St. Louis 7,000.000 Johnny Gaudreau útočník Calgary 6,750.000 Vincent Trocheck útočník Carolina 6,250.000 Max Domi útočník Carolina 6,000.000 Phil Kessel útočník Arizona 6,000.000 John Klingberg obránce Dallas 6,000.000 Darcy Kuemper brankář Colorado 5,500.000 Nino Niederreiter útočník Carolina 5,475.000 André Burakovsky útočník Colorado 5,400.000 Calvin De Haan útočník Chicago 5,400.000 Dany DeKeyser obránce Detroit 5,000.000 Claude Giroux útočník Florida 5,000.000 Justin Schultz obránce Washington 5,000.000 Ryan Strome útočník NY Rangers 5,000.000 Patrice Bergeron útočník Boston 4,375.000 Nazem Kadri útočník Colorado 4,000.000 Evander Kane útočník Edmonton 750.000 Pozn.: V posledním sloupci je uveden poslední příjem v uplynulé sezoně.