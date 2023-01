Brankář Suchánek: Tlak si nepřipouštíme, je třeba jít dál krok za krokem

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě: Skupina A (Halifax): Švédsko - Česko, 29. prosince 2022. Zprava brankář Tomáš Suchánek a Jakub Brabenec z ČR.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě: Skupina A (Halifax): Švédsko - Česko, 29. prosince 2022. Zprava brankář Tomáš Suchánek a Jakub Brabenec z ČR. ČTK/AP/Darren Calabrese

Halifax (Kanada) - Jednou z klíčových postav českého týmu na hokejovém mistrovství světa juniorů v Kanadě je Tomáš Suchánek. Devatenáctiletý brankář předvádí v Halifaxu výborné výkony a mužstvo na něho bude spoléhat i v dnešním čtvrtfinálovém souboji se Švýcary (19:30 SEČ). K velmi dobrým číslům ve statistikách přidal navrch i tři asistence a stal se rekordmanem juniorského MS. Sám ale vyzdvihl především hru spoluhráčů.

Mladí Češi získali deset bodů z 12 možných a po dlouhých letech vyhráli skupinu. Svěřenci kouče Radima Rulíka jsou rázem pro čtvrtfinálovou bitvu proti Švýcarsku pasováni do pozice velkého favorita. Tato role ale s sebou přináší i tlak spojený s očekávaným postupem.

"Snažíme si to nepřipouštět. Podpora je obrovská a cítíme ji, je to skvělé. My ale musíme jít nadále krok za krokem, zápas od zápasu, jen tak budeme moct pomýšlet na nějaký úspěch. Základní skupina se nám opravdu povedla. Jednu část turnaje tím máme za sebou, ale teď se musíme připravit na play off," řekl Suchánek.

Připravovat se bude i on sám na švýcarské střelce. "Přípravu u videa máme ještě před sebou, ale co jsem viděl v našem vzájemném přípravném utkání před startem mistrovství světa, snažili se všechno tlačit do brány. A myslím si, že to bude znovu stejné," očekává Suchánek, že Švýcaři nebudou ustupovat od hry, která jim přináší výsledky. Ve skupině vyhráli tři utkání ze čtyř, byť pokaždé až v nastavení. Recept na ně našli pouze Američané (5:1).

A vcelku čerstvou zkušenost s nimi mají i čeští mladíci. Oba týmy se utkaly v generálce těsně před šampionátem. Porážka 2:4 je varováním. "Může to být výhoda, že jsme poznali, jak hrají, na druhou stranu Švýcaři stejně tak viděli i naši hru. Teď už záleží jenom na tom, kdo se lépe připraví na ten čtvrtfinálový zápas," konstatoval Suchánek.

Nejvíce práce měl dosud hned v prvním duelu s Kanadou (5:2), jinak se ale hra odvíjela více na druhé straně kluziště. "Je pravda, že v prvním zápase té práce bylo nejvíc. Když jsme hráli s Rakouskem a Německem, moc toho na mě nešlo a spíš jsem kluky povzbuzoval odzadu. I to je ale moje práce. A pro mě byla radost sledovat jejich akce na druhé straně. Kluci odehráli skupinu úplně parádně. Snad v tom budeme pokračovat," přál si Suchánek.

V průměru dosud v Halifaxu inkasoval 1,49 branky na utkání a má úspěšnost 93,26 procenta. Jednou udržel čisté konto, ale nastřádal také na gólmana rekordní tři asistence. "Je to super, ale je to hlavně zásluha kluků, oni ty góly dávají. Já jsem měl spíše štěstí, že jsem se toho puku vždycky dotkl jako třetí," uvedl Suchánek.

Každopádně se ale rád zapojuje do hry a pomáhá obráncům. "Snažím se pomoct, abychom se dostávali rychle z pásma a nebyli pod tlakem. Nikdy tam nejdu s cílem, že bych si mohl připsat nějakou asistenci. Že se to teď takhle sešlo, to je spíše shoda náhod," dodal.

Na turnaji zatím odchytal kompletní porci minut. Přestože se nedostalo na jeho parťáky Daniela Krále s Oliverem Šatným, nemůže si vynachválit vzájemné vztahy. "Fungujeme skvěle. S klukama se už známe pět šest let a řekl bych, že máme opravdu dobrý vztah. Myslím, že kluci tu situaci vzali dobře, což je super," ocenil Suchánek.

Tým potěšilo prvenství ve skupině i s ohledem na možnost setrvat pro čtvrtfinále v Halifaxu. "Je to super. Byla to také naše hlavní motivace, chtěli jsme vyhrát skupinu a zůstat zde v Halifaxu. Nechtěli jsme cestovat, protože sil už pomalu ubývá. My jsme je tímto mohli trošku pošetřit, je to takhle určitě lepší," řekl Suchánek.