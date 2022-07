Brankář Mrázek byl v NHL vyměněn z Toronta do Chicaga

Chicago - Hokejový brankář Petr Mrázek byl v zámořské NHL vyměněn z Toronta do Chicaga. Maple Leafs navíc vedle českého gólmana obětovali volbu v 1. kole letošního draftu a získali volbu ve 2. kole.

Blackhawks, do jejichž kádru patří i útočník Dominik Kubalík, si již z 25. místa vybrali amerického obránce Sama Rinzela, kanadský klub si následně zvolí během dnešního pokračování výběru talentů z 38. pozice.

Třicetiletý Mrázek se loni koncem července upsal Torontu na tři roky za celkem 11,4 milionu dolarů. Má tak před sebou ještě dvě sezony z kontraktu, jež mu v průměru zaručuje příjem 3,8 milionu dolarů ročně.

Ostravský rodák Mrázek zasáhl v uplynulém ročníku do 20 utkání, z nichž v 18 byl v zahajovací sestavě. Vychytal 12 výher, ale měl nejhorší průměr obdržených branek na zápas (3,34) i úspěšnost zákroků (88,8 procenta) za celou svou kariéru v NHL, do níž vkročil v sezoně 2012/13 ještě jako hráč Detroitu.

Mrázek byl v průběhu minulého ročníku kvůli svým výkonům několikrát terčem kritiky. Po polovině března Maple Leafs dokonce umístili českého gólmana na takzvaný waiver list a nabídli jej tak ostatním týmům v NHL. Mrázek následně vychytal ve dvou zápasech výhru s úspěšností 93,1 procenta, ale v tom dalším se na ledě Bostonu zranil a zůstal kvůli potížím s třísly dlouho mimo hru. Nakonec šlo o jeho poslední start za Toronto.

Celkem má 141. hokejista draftu 2010 v NHL na kontě 295 startů (268 od začátku) a 140 vychytaných vítězství. V průměru inkasoval 2,64 branky na utkání při úspěšnosti 90,9 procenta a ve 24 případech udržel čisté konto. Pět nul z celkem 29 zápasů udržel v play off, kde má průměr 2,43 a úspěšnost 91,1 procenta. Chytal i za Philadelphii a Carolinu.

Pro Blackhawks, kteří letos podruhé za sebou chyběli v play off, šlo v případě Mrázka již o třetí čtvrteční výměnu. Útočníka Alexe DeBrincata poslal klub do Ottawy a obdržel volby v prvním a druhém kole letošního draftu a ve třetím kole draftu 2024. Další útočník Kirby Dach zamířil do Montrealu za volby v prvním a třetím kole letošního draftu.