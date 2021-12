Brankář Hrubec: Stydím se, že jsme na turnaji nic neuhráli

Moskva - Výkony brankáře Šimona Hrubce patřily k jedněm z mála světlých okamžiků během vystoupení hokejové reprezentace na Channel One Cupu. V porovnání s listopadovou Karjalou uhrál tým alespoň bod, skončil však znovu poslední a zanechal tristní dojem. Tím spíš, že právě současný výběr by měl být záložním plánem pro případ, že pandemická krize nakonec zhatí účast hráčů NHL na olympijském turnaji v Pekingu. Třicetiletý gólman Omsku připustil, že ani nedokáže najít pozitiva na vystoupeních národního mužstva.

V průběhu turnaje Hrubec nakonec odchytal hned osm z devíti odehraných třetin. Trápení celého týmu tak měl jako na dlani. A bylo zřejmé, že to pro něho nebylo snadné sledovat.

"Já se musím hlavně soustředit na sebe a snažit se odvést co nejlepší výkon, abych klukům pomohl. Zbytek už neřeším, nestarám se o věci, které nemohu ovlivnit. Ne nadarmo se říká, že gólman je jednotlivec v kolektivním sportu. Můžu ale říct, že se stydím za to, že jsme tady neuhráli nic, jediný bod," řekl Hrubec novinářům.

Při narůstajících potížích s nemocí covid-19 v NHL dostává možnost neúčasti nejlepších hokejistů světa pod pěti kruhy čím dál konkrétnější obrysy. Jak by si s tím české mužstvo poradilo s vědomím, že uhrálo v šesti zápasech sezony jediný bod?

"Těch šest porážek by se dalo před olympiádou asi zahodit, ale jde o to, že my jsem sem přijeli asi s nejlepším týmem, jaký můžeme z Evropy poskládat, ale ani tohle stejně nestačilo. Nevím... Nenapadá mě v tuhle chvíli, koho jsme nechali doma, kdo by nám nějak hodně chyběl," přemítal Hrubec.

Účastníkovi posledních dvou odehraných světových šampionátů se ve tváři zračilo obrovské zklamání, které by i beze slov vypovídalo za mnohé.

"Možná tomu hokeji nerozumím, ale já v podstatě vůbec nevím, co bych vypíchl, že bylo na tomto turnaji dobré z naší strany. Naštěstí jen chytám," ulevil si Hrubec. "Když jsem viděl tu soupisku, tak jsem si říkal, jak jsme silní. Moc jsem tomu věřil a říkal si, že něco určitě uhrajeme. Jenže jsme neuhráli vůbec nic," dodal tiše.