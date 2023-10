Brambor se v Česku urodilo až o pětinu méně, vyšší cena může snížit spotřebu

Havlíčkův Brod - Brambor se v Česku podle odhadu Českého bramborářského svazu a statistiků kvůli dopadům počasí urodilo o 15 až 20 procent méně než vloni, na trhu budou chybět zjara. Při prodeji ve velkém teď pěstitelé za kilogram dostávají okolo sedmi korun, víc než minulé dva roky. Oživit by to mohlo zájem o pěstování brambor, řekl předseda svazu Josef Králíček ČTK na semináři pěstitelů v Havlíčkově Brodě. Kvůli dražším bramborám v obchodech by ale mohla klesnout jejich spotřeba.

"Letos, po dvou letech, pokrývá farmářská cena náklady pěstitelů, které odhadujeme momentálně mezi čtyřmi až pěti korunami za jeden kilogram," řekl Králíček. V minulých dvou letech byly ceny brambor nízké. "Taková situace by byla pro pěstitele dlouhodobě neudržitelná," uvedl.

Brambory už jsou skoro sklizené, kvalita je obecně dobrá, uvedl předseda. Ze dvorů farem se teď brambory prodávají za 14 až 15 korun za kilogram. V obchodech stojí v akcích kilogram od 13 do 17 korun, mimo akce jsou ceny dvojnásobné. "Z toho nemáme radost, protože vyšší cena omezí nákupy. Je tam nějaká hranice, řekněme 30 korun, pro spotřebitele, nechtějí akceptovat cenu vyšší," řekl Králíček. Uvedl, že roční spotřeba brambor v ČR je 65 kilogramů na hlavu.

Česko není v konzumních bramborách soběstačné dlouhodobě, podle předsedy domácí produkce pokrývá spotřebu ze tří čtvrtin. Ročně se obvykle dováží okolo 150.000 tun brambor.

"Brambory patří k tradiční typické české produkci a asi si nedovedeme úplně představit, jak by Česká republika bez brambor vypadala," uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Mluvil o podporách této komodity z evropských a národních zdrojů. Pěstitele brambor vyzval k většímu sdružování do organizací producentů, což jim podle něj umožní vyjednat lepší prodejní podmínky.

České brambory by na trhu podle Králíčka mohly chybět po Novém roce. Dá se čekat, že díky nynější poptávce řada pěstitelů upřednostní prodej před nákladnějším skladováním, i kvůli drahým energiím. V obchodech pak bude zřejmě víc brambor z dovozu. "Mohou být dražší, než jsme byli zvyklí," uvedl.

Definitivní výsledky sklizně zatím nejsou. Statistici v srpnu odhadli meziroční pokles produkce brambor o pětinu. "My říkáme, kolem 15 nebo nad patnáct procent," řekl Králíček. Rozloha bramborových polí v porovnání s loňskem klesla o 3,4 procenta. Nižší výnosy byly kvůli počasí. Chladné jaro zdrželo sázení brambor hlavně na Vysočině, kde se jich v Česku pěstuje nejvíc. V létě bylo sucho. Předseda uvedl, že farmářské ceny brambor v zahraničí jsou v řadě případů vyšší než v ČR, například v Německu a Rakousku.

Čeští zemědělci měli letos brambory na 20.947 hektarech polí, dalších skoro 6000 hektarů brambor bylo na zahradách.

Pěstování brambor v České republice:

2023 2022 2021 2020 Osázená plocha (ha) 20.947 21.680 22.824 23.877 Průměrný výnos (t/ha) 24,93+ 30,22 29,44 29,16 Celková sklizeň (t) 522.184+ 655.258 671.860 696.220

Zdroj: ČSÚ

+ odhad sklizně k 15. srpnu