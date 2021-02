Brabec: Výzvy pro MŽP jsou boj se suchem a za lepší ovzduší

Praha - Boj proti suchu, zlepšení stavu lesů i kvality ovzduší v Česku jsou největší výzvy pro ministerstvo životního prostředí (MŽP). Peníze z fondu obnovy chce resort využít na kotlíkové dotace a Novou zelenou úsporám (NZÚ). Tyto programy patří i k největším úspěchům MŽP. ČTK to v rozhovoru řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který 31. ledna vyrovná rekord v délce vedení jednoho resortu. V čele MŽP je od roku 2014.

Podle Brabce je největší současnou i budoucí výzvou udržet vodu v krajině. "Musí se udělat hrozně pestré puzzle, které do sebe budou zapadat. A to se děje," míní ministr. Brabec uvedl, že jsou třeba další "tisíce drobných projektů". Z opatření zmínil pokračování revitalizace řek a potoků, obnovy tůní, sázení stromů či změnu struktury krajiny tvořením remízků a rozdělením velkých lánů. Ministr zmínil i nutnost vodárenských nádrží tam, kde je to vhodné. "Ukazuje se, že především velká města by bez velkých vodárenských nádržích nemohla přežít," míní Brabec.

Další důležitý úkol je podle ministra změna struktury lesů a potlačení kůrovcové kalamity. "Dopad je tak velký, že je pouze možnost maximálně snižovat ho. Ale prostě nás čeká to, že musíme tuto katastrofu využít jako druhou šanci," konstatoval Brabec. "Místo monokultur sázet druhově různé lesy, především listnáče. Toto vše je ovšem horizont desítek let," dodal.

K dotazu ohledně využití peněz z fondu obnovy, Brabec řekl, že resort má dvě prioritní oblasti. "My tam primárně jako MŽP máme dva velké a dosud úspěšné projekty. Měly by tam být peníze na Novou zelenou úsporám a na kotlíkové dotace," řekl ministr s tím, že prostředky tak půjdou do snížení energetické náročnosti a do zlepšení kvality ovzduší. "Celkem se jedná zhruba o 19 miliard korun," upřesnil Brabec.

Právě kotlíkové dotace Brabec označil za jeden z úspěchů předchozích let. Kromě zlepšení ovzduší podle ministra s Novou zelenou úsporám lidem také ukázaly, že ekologické chování může ušetřit peníze. Brabce těší také nová legislativa pro národní parky.

Jako pozitivum ministr vidí i to, že se resortu podle jeho slov podařilo přesvědčit vládu, že přes něj půjde hodně evropských peněz. "Ať už se to týká Modernizačního fondu, Operačního programu Životní prostředí, Fondu obnovy nebo Fondu pro spravedlivou transformaci. My v podstatě jako resort budeme v následujících letech hospodařit s 300 miliardami korun, což je obrovské číslo," konstatoval ministr.

K neúspěchům řekl, že doufal v rychlejší zvládnutí protierozní vyhlášky připravené od roku 2017. Podle Brabce se ale již snad podařilo dosáhnout shody také s odbornou zemědělskou veřejností. "Z posledních informací to vypadá, že se to povedlo a že tak protierozní vyhláška od 1. července nabude účinnosti," uvedl Brabec. Termín přitom zmínil již dříve. Ministr také dodal, že počítal s rychlejším řešením odpadového balíku.