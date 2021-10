Brabec: Témata k Turówu jsou vyřešená, spor je o dobu trvání smlouvy

Praha - Rozhodne-li se Polsko přijmout českou představu ohledně polského dolu Turów, je dojednaná smlouva natolik připravená, že ji lze podepsat. ČTK to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Jednání skončila bez dohody ve čtvrtek v noci. Podle Brabce byla přerušena, nikoliv ukončena, a strany mají zájem jednat dál, termín ale nestanovily. Hnědouhelný důl Turów u česko-polské hranice mimo jiné podle ČR ohrožuje zásoby podzemní vody v českých obcích. Praha chce mimo jiné vyjednat záruku, že nebudou překračovány limity dopadu na životní prostředí a bude dostávat informace o stavu podzemních vod.

"Pokud se polská strana rozhodne akceptovat naši představu, tak smlouva je natolik připravená, že ji můžeme klidně podepsat," uvedl Brabec. "Strany se včera (ve čtvrtek) loučily v pozdních nočních hodinách a řekly si, že jsou připraveny dál jednat, pokud se stanoviska někde sblíží. Klidně si můžeme zavolat dnes nebo v pondělí. Ale tohle je viditelně něco, co si obě strany potřebovaly interně projednat doma," dodal ministr. Je přesvědčen, že se dohody povede dosáhnout v horizontu dnů, určitě nikoliv měsíců. "Řekli jsme si, že se teď rozejdeme, přerušíme jednání, ne ukončíme. Je zájem jednat dál," uvedl.

Posledním, ale zásadním sporem mezi Českem a Polskem při jednání o smlouvě řešící fungování dolu Turów a dopady na české obce je doba trvání dohody. Pro ČR je nepřijatelné, aby Polsko mohlo smlouvu po dvou letech vypovědět, řekl dnes novinářům hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Podle ministra zahraničí Jakuba Kulhánka přišlo Polsko na poslední chvíli s výpovědní lhůtou dva roky. Češi chtějí lhůtu delší, neboť v dole se má těžit 22 let.

"Pokud by byla výpověď možná ve velmi krátké době, tak všechno to, co jsme dojednali, ztrácí smysl," řekl Brabec. Dodal, že Česko považuje spor před Evropským soudním dvorem za krajní možnost, k níž by muselo sáhnout, kdyby ostatní cesty selhaly.

Polská strana navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora EU odmítá přerušit v dole těžbu, protože by to podle Polska mělo negativní dopady na energetickou bezpečnost země. Představitelé Polska v minulých dnech uváděli, že navrhují třeba finanční podporu obyvatelům českých obcí. Podle polského ministra Michala Kurtyky přednesla Varšava konkrétní nabídku pro obyvatele Libereckého kraje v oblasti vodohospodářské infrastruktury, územní spolupráce a monitoringu.