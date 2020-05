Brabec podepsal vyhlášku o novém vymezení zón v KRNAP

Vrchlabí (Trutnovsko) - Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v závěru minulého týdne podepsal vyhlášku o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku (KRNAP). Nové vymezení člení území národních parků do čtyř zón ochrany přírody namísto tří. ČTK to dnes sdělili zástupci Správy KRNAP. KRNAP je posledním národním parkem, který na vydání vyhlášky čekal. Nové rozčlenění do zón by mělo platit 15 let.

"Běžného návštěvníka to při jeho výletech nijak neovlivní, zonace především určují, jak o danou lokalitu mají správy našich čtyř národních parků pečovat," uvedl Brabec.

Nejchráněnější přírodní zóna by měla mít rozlohu 7328,5 hektaru, 20,2 procenta rozlohy národního parku v Krkonoších. Ponechá se pouze přírodním procesům. Mezi významné ekosystémy v této zóně patří například alpínské trávníky, skalní vegetace sudetských karů, subalpinské listnaté křoviny, slatinná a přechodová rašeliniště, smrčiny nebo bučiny.

Zóna přírodě blízká má rozlohu 8097,3 hektaru, tedy 22,3 procenta území KRNAP. Zóna soustředěné péče zabírá s rozlohou 20.730,3 hektaru 57 procent území a zóna kulturní krajina 196,1 hektaru, tedy půl procenta území KRNAP. "Stará a nová zonace jsou vlastně dvě úplně odlišné věci, spojuje je jen stejné označení," uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Tři dosud číslované zóny se liší přírodovědnou hodnotou a kombinují pravidla péče o přírodu s různými regulacemi. "To se změní na zcela jinak pojatou zonaci managementovou. Ta stanoví pravidla péče o přírodu ve čtyřech nově definovaných zónách s ohledem na jejich cíl," uvedl Böhnisch.

Nově vznikají čtyři zóny, které nebudou řešit regulace a pravidla pro činnosti v národním parku. Pravidla bude určovat přímo zákon pro celé území NP a pro území mimo zastavěné části obcí a zastavitelná území obcí. Návštěvnost bude regulovat nově vymezené klidové území, kde bude možný pohyb jen po značených trasách tak, jak tomu nyní je v první zóně. Klidové území by mělo být větší než první zóna.

Klidových území je navrženo osm, ale k 1. červenci vstoupí v platnost jen tři, a to dvě největší v hřebenových partiích Krkonoš a jedna na vrcholu Světlé a Černé hory. Jde o lokality, kterých se dotýká především letní návštěvnická sezóna. Ostatní budou vyhlášeny v dalších měsících.

"Klidová území se nevyhlašují na 15 let jako zonace, po dohodě v Radě KRNAP mohou zanikat či vznikat nová podle potřeby ochrany biotopů nebo druhů operativně a kdekoliv v parku bez ohledu na zóny," uvedl Böhnisch.

Nová zonace a klidová území se netýkají ochranného pásma. Více informací o je na webu Správy KRNAP.