Brabec očekává od derby skvělou podívanou, předpokládá remízu

Praha - Bývalý fotbalista Sparty i Slavie Erich Brabec očekává v sobotním ligovém derby skvělou podívanou díky tomu, že po 15 letech půjde v jarní části mezi pražskými rivaly o přímý souboj o první místo. Řekl to v rozhovoru s ČTK. Někdejší obránce, který s oběma celky získal celkem tři tituly, předpokládá, že utkání 27. kola skončí nerozhodně. Jarní výkony a výsledky Sparty považuje za famózní, z boje o titul však ještě nevylučuje ani Plzeň.

Letenští zvítězili v nejvyšší soutěži devětkrát za sebou, jako jediní na jaře neprohráli a v neděli se posunuli do čela tabulky o dva body před tým z Vršovic. Naopak Slavia nevyhrála venku v lize čtyřikrát za sebou.

"Těším se samozřejmě hodně. Věřím tomu, že nám derby nabídne skvělou podívanou. Sparta do toho vstupuje v lepší pozici, ale jak všichni víme, derby je všelijaké a může se stát hodně věcí. Sparta udělala velký pokrok i v tom, jakým způsobem její hráči fungují. Slavii nečeká nic lehkého," řekl Brabec, který se v březnu stal vedoucím úseku ženského fotbalu.

Myslí si, že Sparta neprohraje. "Bude asi remíza, která bude víc vyhovovat Spartě před zbytkem zápasů v základní části, aby si uhájila první pozici před nadstavbou," uvedl šestačtyřicetiletý rodák z Českého Krumlova, který v letech 2008 a 2009 získal dva tituly se Slavií a o další rok později uspěl se Spartou.

Díky tomu, že se hraje o čelo tabulky, předpokládá atraktivní souboj. "Po 15 letech je to přímý souboj o titul. Zažil jsem to v dresu Slavie, když jsme bojovali se Spartou o titul. Ty zápasy byly skvělé. Jelikož má Slavia na jaře problémy na venkovních hřištích a navíc se potýká s marodkou, i to jí může pomoct semknout se v tom, že zápas bude jiný než předešlá venkovní utkání," poznamenal Brabec.

"Sparta je doma silná, v lize vyhrála devětkrát za sebou. To je skvělý vstup do jara, nebo to už ani není vstup, ale jarní famózní jízda. Věřím, že všech 22 hráčů na hřišti i ti, kteří dostřídají, nám to předvedou," prohlásil držitel stříbra z mistrovství Evropy do 21 let z roku 2000.

Sparta a Slavia se opět utkají 3. května ve finále domácího poháru, následně na sebe ještě jednou narazí v nadstavbě. Letenští od říjnového ligového debaklu 0:4 na Slavii neprohráli 16 soutěžních zápasů po sobě.

"Našli si svůj herní projev, vědí, jakým způsobem chtějí hrát a v jakém rozestavení. Sestava se ustálila, prakticky v ní nedochází k personálním změnám a šlape. Navíc se jim vyhýbají zranění. Trenér (Brian) Priske hráčům důvěřuje a oni mu to vracejí na hřišti. Ofenzivní hráči, kteří jim obstarávají drtivou většinu všech branek, mají na jaře fantastickou formu," konstatoval Brabec.

Z boje o titul neodepisuje ani Plzeň. Úřadující mistr ztrácí z třetí pozice sedm bodů na Spartu a o dva méně na Slavii. "Řekl bych, že je to pořád mezi těmi třemi. Plzeň bych určitě nedával stranou. Mají zkušený kádr, velmi dobrý trenérský štáb. Mají hráče, kteří jsou zvyklí hrát velké zápasy. To, že teď měli nějaké výkyvy, dle mého soudu neovlivní to, že by měli vypadnout z boje o titul," podotkl bývalý asistent trenéra v jiném pražském celku Bohemians 1905.