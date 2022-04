Boxerský šampion Fury se chce rozloučit s ringem obhajobou pásu proti Whyteovi

Londýn - Britský boxer Tyson Fury bude v sobotu před více než 94 tisíci diváky ve Wembley obhajovat proti krajanovi Dillianu Whyteovi titul organizace WBC v těžké váze. Excentrický "Cikánský král" se chce rozloučit s ringem neporažen, trvá na tom, že londýnský duel bude jeho poslední v kariéře.

"Odejdu zdravý a celý. Neporažený. Určitě se dívejte, protože po tomhle už nikdy velkého Gypsy Kinga v akci neuvidíte. Tak to je," uvedl třiatřicetiletý Fury, jenž má v profesionálním ringu bilanci 31 vítězství a jedné remízy.

Původně Fury usiloval o takzvaný sjednocovací souboj s krajanem Anthonym Joshuou, jenže ten o zbylé pásy hlavních organizací WBA, IBF a WBO loni v září přišel po porážce od ukrajinského vyzyvatele Alexandra Usyka.

Povinného vyzyvatele mu oznámil World Boxing Council v prosinci, a i když Whyte nemá takové jméno jako Joshua, sobotní duel bude o 41 milionů dolarů. Rozdělení štědré odměny bude výrazně výhodnější pro Furyho, jenž dostane 80 procent.

Fury bude boxovat na domácí půdě poprvé od roku 2018 a poprvé od roku 2019 s někým jiným než s Deontayem Wilderem. S Američanem Wilderem absolvoval Fury atraktivní trilogii soubojů a v tom posledním v říjnu v Las Vegas obhájil svůj pás WBC knokautem v 11. kole.

Úřadující šampion je v souboji s Whytem favoritem, ale soupeře - svého bývalého sparingpartntera - nepodceňuje. "Pokud nepodám stoprocentní výkon, ten chlap ze mě vyrazí duši. Musím být ve formě, abych ho porazil, a on musí převést maximum, aby porazil mě. Rozhodně si zaslouží velký respekt a přesně ten k němu mám," řekl Fury.

Čtyřiatřicetiletý Whyte není mimo Británii příliš známý, a pokud by poslal do důchodu vítězstvím šampiona, mohl by si udělat v pokročilém věku jméno v boxerském světě. "Nemám strach riskovat. Riskoval jsem celý život, takže to není nic nového," uvedl Whyte, jenž se stal ve 13 letech otcem, pochází z gangsterského prostředí a má za sebou dvouletý distanc za doping. "To, že budu bojovat o světový titul ve své vlasti, pro mě znamená všechno. Wembley je kousek od místa, odkud pocházím. Jsem připravený na pořádnou jízdu," řekl Whyte, jenž má bilanci 28 výher (19 k.o.) a dvou proher.