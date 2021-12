Boxeři Sedláčková i Horváth udělali v Lucerně další krok k návratu na výsluní

Praha - Bývalí elitní čeští profesionální boxeři Lucie Sedláčková a Štěpán Horváth udělali na galavečeru profesionálního boxu a K1 v Lucerně další krok k návratu na výsluní. Boxeři, kteří v minulosti bojovali o světové a evropské pásy, v minulých dvou letech nezápasili. Dnes si ale připsali shodně třetí výhru v rozmezí čtyř měsíců.

Sedláčková porazila na body Polku Karinu Kopinskou, Horváth již v první minutě knokautoval Zsolta Mezeie z Maďarska. "Nečekal jsem, že to bude tak rychlé. Čekal jsem, že vyhraju, byl jsem favorit, ale boxoval jsem stejně jako proti každému jinému. Podařilo se mi dát zadní úder, soupeř to pocítil a už nechtěl pokračovat," pochvaloval si Horváth po 21 výhře z 27 zápasů.

Sedláčková, která je Horváthovou partnerkou, musela proti Kopinské absolvovat všech šest kol. Soupeřku, s níž se utkala již potřetí v kariéře, porazila jasně na body. "Byla to výhoda. Je tvrdá a nikdy ji nepodceňuji. Za výhru jsem ráda," uvedla Sedláčková.

Oba čeští boxeři si večer v Lucerně užili. "Hrozně mě to bavilo a jsem strašně ráda, že jsem po dlouhé době boxovala před českým publikem. Lucerna má obrovskou atmosféru," řekla Sedláčková. Horváth se do ikonického prostředí vrátil po pěti letech a opět vítězně. "Je to tady správný old school. Malé šatny, ve kterých se mačkáme. Všichni si to ale užíváme," prohlásil Horváth.

Sedláčková i Horváth v minulosti boxovali o velké tituly, v předešlých dvou letech ale jen trénovali a nyní chtějí zpět na vrchol. "Je mi 39 let a myslím si, že ten comeback za to stojí. Ještě mířím nejvýš," řekl Horváth, který prý stejně jako jeho partnerka dostal nabídku od zahraničního manažera a mohl by zamířit do zámoří. "Osobně bych ale radši do Anglie, kde mám nějaké nevyřízené účty," řekl Horváth, jenž si ve Velké Británii připsal tři porážky.

Konkrétně ale o nabídce ani jeden z nich mluvit nechtěl. "Myslím, že příští rok bude překvapení. Dokud nebude vše podepsaného, nechci nic prozrazovat. Jedná se ale o Ameriku," řekla Sedláčková, bývalá držitelka světového stříbrného pásu organizace WBC.