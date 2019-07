Bouzkovou první grandslamová výhra dojala

Londýn - S barevnými nehty a sponkami ve vlasech se dočkala tenistka Marie Bouzková ve dvaceti letech prvního vyhraného zápasu na grandslamu. Dnes uspěla na trávě ve Wimbledonu a po výhře nad Němkou Monou Barthelovou dvakrát 6:3 utírala z tváří slzy dojetí a radosti.

"Jsem hodně emotivní. První grandslamové výhry, zvlášť na Wimbledonu, si vážím," řekla Bouzková a přitakala, že prožívá nejhezčí den kariéry. "Cítím se výborně. Dnes si budu užívat. Od zítřka se už ale budu soustředit na další soupeřku."

Do hlavní soutěže se jako na Roland Garros dostala až jako lucky loser. A navíc stejně jako v Paříži i v Londýně určila vlastní rukou, že bude první náhradnicí. "Holky nechtěly. Všechny byly rády, že jsem to vzala já," vysvětlila, proč právě ona losovala, v jakém pořadí se budou poražené hráčky z kvalifikace dostávat do turnaje za odhlášené tenistky.

Při losování před ní leželo vedle sebe pět žetonů a jako první označila pětku, pod kterou bylo její jméno. "Asi mi pomáhá intuice," pronesla s tím, že má letos štěstí. Z pozice lucky losera se dostala do soutěže také na turnaji WTA v Praze ve Stromovce. "Na Spartě jsem nelosovala, ale taky mě vytáhli jako první. Přitom dřív jsem nikdy lucky loser nebyla, což mi mamka potvrdila. Teďka se to konečně otočilo."

Do zápasu s Barthelovou vstoupila nervózní, ale postupně se uvolnila a rozehrála. "Ona si zrovna tolik nevěří, čehož jsem naplno využila. Poslední game jsem hodně dobře odservírovala. Snažila jsem se být agresivní," řekla Bouzková, která si v All England Clubu zahrála před pěti lety finále čtyřhry juniorek.

Stejně jako v kvalifikaci hrála s barevnými sponkami ve vlasech. Nově měla fialové, zelené a žluté i nehty. "Chtěla jsem to trochu oživit, abychom tady nebyli všichni jenom bílí, tak jsem před pár dny řekla na kosmetice, ať mi tam dají nějaké barvy," řekla. "Je to trošku rebelie," culila se.

Výhru oslaví i učením. Po internetu studuje od loňska obchodní administrativu. Zrovna je ponořena do mikroekonomiky. "Hodně čtu, dělám testy. Není to jednoduché, ale baví mě to. Studia jsou mým koníčkem, nutit se nemusím," řekla.

Postupem do druhého kola Wimbledonu se virtuálně posunula na sté místo světa, což je její maximum, které by jí zaručovalo start i na US Open. Účast v New Yorku by si pojistila další výhrou. "Ano, to by bylo určitě potvrzené," podotkla. Tuší, že má v souboji s Řekyní Marií Sakkariovou šanci. "Jednou jsem s ní trénovala, takže vím, co hraje. Myslím, že na trávě se nebude cítit tak dobře. Uvidíme, jak jí sedne moje hra."