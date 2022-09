Bouzkovou limitovalo zranění ruky, proti Plíškové nemohla hrát běžný bekhend

New York - Tenistka Marie Bouzková marně bojovala o 3. kolo US Open a po porážce s Karolínou Plíškovou 3:6, 2:6 přiznala, že ji limitovalo zranění ruky. Přivodila si ho v předchozím zápase s Lindou Noskovou.

Nemohla se opřít o běžný bekhend. Snažila se jej sice nahradit čopovanými údery, bývalá světová jednička Plíšková si s nimi však poradila a po 69 minutách Bouzkovou vyřadila. "Byl to těžký zápas. Snažila jsem se bojovat, co to šlo, ale Kája hrála dobře, agresivně a z kurtu mě smetla," řekla čtyřiadvacetiletá rodačka z Prahy Bouzková českým novinářům.

Jednačtyřicátá hráčka světa se do 2. kola na betonových dvorcích ve Flushing Meadows dostala poprvé v kariéře. Vzhledem k formě, protože hrála čtvrtfinále Wimbledonu a ovládla turnaj WTA v Praze, nebyla proti Plíškové bez šancí. Jenže do vzájemné bitvy nevstupovala fit.

"V prvním zápase jsem si naťukla ruku, takže jsem nemohla hrát normální bekhend. Po utkání jsem si myslela, že je to v pohodě, ale následně se to zhoršilo. Zkusila jsem to a objevila jsem, že to možná jde hrát i s čopem, ale proti tak dobré a zkušené hráčce jako je Kája to samozřejmě nestačí," řekla Bouzková.

Plíšková přiznala, že jí trvalo zhruba tři gamy, než si limitů Bouzkové všimla. Ocenila její bojovnost. Po utkání obě hráčky prohodily několik slov. "Říkala, že mi přeje hodně štěstí, ať se to brzy uzdraví," prozradila Bouzková.

Věří, že zranění nebude dlouhodobé. Zlomeninu vyloučila. "Není to prasklé, ale pár dní to potřebuje," řekla. Podle vývoje léčby bude určovat program na další týdny. "Měla jsem v plánu hrát Portorož, ale to asi teď nepůjde. Potom bude Tunis, San Diego a Guadalajara. Nějak to naplánuju," dodala Bouzková.