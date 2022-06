Bouzková vyřadila ve Wimbledonu nasazenou sedmičku, dál jde i Veselý

Londýn - Tenistka Marie Bouzková otočila v úvodním kole Wimbledonu duel proti sedmé nasazené Danielle Collinsové a finalistku letošního Australian Open porazila 5:7, 6:4, 6:4. Dál jde také Jiří Veselý, jenž zdolal Argentince Federica Coriu 6:3, 6:2, 7:6. První kolo na travnatém grandslamu zvládl poosmé za sebou. Srb Novak Djokovič zahájil cestu za obhajobou titulu úspěšně, Korejce Kwon Sun-u porazil pod zataženou střechou 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

S turnajem se naopak rozloučil Lukáš Rosol, který při návratu do hlavní soutěže prohrál s Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim 7:6, 6:7, 6:3, 3:6, 3:6. Nedařilo se ani Kateřině Siniakové, jež podlehla hráčce z kvalifikace a grandslamové debutantce Maje Chwaliňské z Polska 0:6 a 5:7.

Třiadvacetiletá Bouzková se dostala do druhého kola Wimbledonu podruhé v kariéře a vyrovnala zde dosavadní maximum. Naposledy uspěla před třemi lety. Proti osmé hráčce světa Collinsové vyhrála ve druhém vzájemném utkání poprvé.

O pět let starší Američanka doplatila na 53 nevynucených chyb. Bouzková jich udělala jen šest. V rozhodujícím třetím setu Češka třikrát prolomila podání soupeřky a po dvou hodinách a 24 minutách proměnila druhý mečbol. "Musela jsem v utkání hodně běhat," řekla Bouzková s úsměvem v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Osmašedesátý hráč světa Veselý porazil Coriu v prvním vzájemném zápase. V utkání nasázel 22 es a v prvních dvou setech nenabídl soupeři ani jeden brejkbol. Třetí sada sice dospěla do tie-breaku, také v něm ale rodák z Příbrami nezaváhal.

Veselý se dostal do druhého kola grandslamového turnaje poprvé v sezoně a v další fázi ho čeká Španěl Alejandro Davidovich. Ten vyřadil po pětisetové bitvě plné zvratů sedmého nasazeného Poláka Huberta Hurkacze.

Šestatřicetiletý Rosol se probojoval do pavouka z kvalifikace po pěti letech a duel proti 26. hráči světa měl dobře rozehraný. Vedl 2:1 na sety, ve čtvrté sadě ale přišel dvakrát o servis a nepomohla mu ani druhá přestávka způsobená deštěm. Po návratu na kurt dotáhl Basilašvilli set k výhře a v rozhodující sadě prolomil Rosolův servis ještě dvakrát. Českému tenistovi nepomohlo ani deset es, soupeř jich zaznamenal o šest víc.

"Kdyby to dneska vyšlo, byla by to pohádka. Ale nemůžu si moc vyčítat, snad jen pár míčů ve druhém tie-breaku," citoval Rosola web Tenisový svět. "Byl jsem rozehraný, mohl jsem toho využít, ale zase jsem mohl prohrát už v kvalifikaci. Dnes to byl dobrý zápas, jsem rád za svůj výkon, který jsem vytáhl odněkud z paty. Celkově jsem s Wimbledonem spokojený," doplnil Rosol.

Devětasedmdesátá tenistka světa Siniaková prohrála na trávě ve dvouhře i třetí letošní zápas. Přestože před necelými dvěma týdny slavila s Australankou Storm Sandersovou triumf ve čtyřhře v Berlíně, v singlu tam vypadla v prvním kole a neuspěla později ani v Bad Homburgu. Celkem prohrála hned v úvodu turnaje poosmé v této sezoně.

"Bojovala jsem více se sebou než s ní. Soupeřka hrála chytře, byla vždy o krok napřed. Snažila jsem se, co jsem mohla, ale ona dnes byla lepší," řekla Siniaková. K motivaci jí nepřidal ani fakt, že se v letošním Wimbledonu neudělují body do světového žebříčku. "Musím přiznat, že se mi sem jelo těžko. Říkala jsem si, že i když zahraju super, nic tím nezískám. Možná i proto je na kurtu hrozně těžké se pořádně motivovat," uvedla Siniaková, která se po turnaji propadne na 91. místo světa.

České tenistce s ruskými kořeny chyběla ve Wimbledonu také trenérka Jevgenija Manjukovová. Ta má po vojenské invazi Ruska na Ukrajinu ztížené podmínky pro cestování. "Bylo jí řečeno, že smí přiletět, ale nedostala včas víza. A když někam letí, musí letět přes celý svět. Teď se vrátila domů," uvedla Siniaková.

Siniaková skončila letos v prvním kole také na Australian Open. Ve Wimbledonu byla maximálně třikrát ve třetím kole, naposledy v minulém roce. Přes úvodní kolo nepřešla v Londýně naposledy před pěti lety.

Djokovič vstoupil do Wimbledonu úspěšně, dál jde i Džabúrová

Srbský tenista Novak Djokovič zahájil cestu za obhajobou vítězství ve Wimbledonu úspěšně, Korejce Kwon Sun-u porazil pod zataženou střechou 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. V ženské dvouhře prošla do dalšího kola světová dvojka Ons Džabúrová z Tuniska, která smetla za 55 minut Švédku Mirjam Björklundovou 6:1, 6:3. Program v Londýně narušil již dvakrát déšť.

Pětatřicetiletý Djokovič neprohrál na travnatých dvorcích v All England Clubu už 22 zápasů po sobě. Útočí na čtvrtý wimbledonský triumf za sebou a sedmý celkově. Proti o jedenáct let mladšímu Korejci sice ztratil druhý set, poté už byl ale při svém servisu stoprocentní a dotáhl duel k vítězství. Pomohl si také patnácti esy. Držitel dvaceti grandslamových titulů Djokovič narazí v dalším kole na Australana Thanasiho Kokkinakise.

"Nehrál jsem žádný přípravný turnaj, takže jsem se necítil tak v pohodě, jak bych potřeboval. Zvlášť když jsem měl takového šikovného soupeře, který trefuje míčky čistě. Nebylo to lehké, musel jsem přidat do své hry pestrost," uvedl Djokovič, jenž je po dnešku prvním tenistou, který na každém grandslamu vyhrál alespoň 80 zápasů.

Loňské semifinále neobhájí sedmý nasazený Polák Hubert Hurkacz, v 1. kole vypadl po porážce 6:7, 4:6, 7:5, 6:2, 6:7 se Španělem Alejandrem Davidovichem. V jejich zápase se poprvé v All England Clubu hrál tie-break v pátém setu do deseti bodů, v němž vítěz wimbledonské juniorky z roku 2017 zvítězil 10:8. Desátému tenistovi světového žebříčku Hurkaczovi nebylo nic platných 21 es, díky nimž alespoň na základě svého slibu přispěl částkou 2100 eur lidem postiženým válkou na Ukrajině.

Na třetí pokus dosáhl na první výhru v hlavní soutěži Wimbledonu Nor Casper Ruud. Finalista Roland Garros a v Londýně třetí nasazený hráč porazil 7:6, 7:6, 6:2 zkušeného Španěla Alberta Ramose.

Uspěl i dvojnásobný vítěz Wimbledonu Andy Murray. Pětatřicetiletý domácí tenista po slabším začátku porazil Australana Jamese Duckwortha 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 a i při čtrnáctém startu na zdejší trávě zvládl vstup do turnaje. Triumfoval tu v letech 2013 a 2016 a ještě nikdy nevypadl dřív než ve třetím kole. Letos se o postup do něj utká s o dva roky starším Američanem Johnem Isnerem.

Čtyři a čtvrt hodiny bojoval o postup devatenáctiletý Carlos Alcaraz, který nakonec Němce Jana-Lennarda Struffa udolal 4:6, 7:5, 4:6, 7:6, 6:4. Španělský talent, jenž hrál se zatejpovaným loktem, nastřílel 30 es a připsal si druhou výhru na trávě v kariéře.

Džabúrová, která obhajuje loňské čtvrtfinále, vyhrála na trávě šestý zápas za sebou. Před Wimbledonem ovládla turnaj v Berlíně. Sedmadvacetiletá Tunisanka nepřišla v souboji s Björklundovou ani jednou o servis a při vlastním podání prohrála pouze sedm míčků. V další fázi vyzve Polku Katarzynu Kawaovou.

Tenisový Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 40,35 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - Coria (Arg.) 6:3, 6:2, 7:6 (7:3), Basilašvili (22-Gruz.) - Rosol (ČR) 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 3:6, 6:3, 6:3, Djokovič (1-Srb.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:3, 3:6, 6:3, 6:4, Ruud (3-Nor.) - Ramos (Šp.) 7:6 (7:1), 7:6 (11:9), 6:2, Alcaraz (5-Šp.) - Struff (Něm.) 4:6, 7:5, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4, Davidovich (Šp.) - Hurkacz (7-Pol.) 7:6 (7:4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6 (10:8), Norrie (9-Brit.) - Andújar (Šp.) 6:0, 7:6 (7:3), 6:3, Sinner (10-It.) - Wawrinka (Švýc.) 7:5, 4:6, 6:3, 6:2, Lajovič (Srb.) - Carreňo (16-Šp.) 3:6, 6:4 skreč, Isner (20-USA) - Couacaud (Fr.) 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 4:6, 6:3, 7:5, Tiafoe (23-USA) - Vavassori (It.) 6:4, 6:4, 6:4, Kecmanovič (25-Srb.) - Millman (Austr.) 6:3, 2:6, 6:3, 6:4, Paul (30-USA) - Verdasco (Šp.) 6:1, 6:2, 7:6 (7:4), Otte (32-Něm.) - Gojowczyk (Něm.) 6:1, 6:2, 6:1, Halys - Paire (oba Fr.) 4:6, 6:1, 6:2, 6:4, Munar (Šp.) - Monteiro (Braz.) 6:2, 6:4, 7:5, Humbert (Fr.) - Etcheverry (Arg.) 6:3, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, Marterer (Něm.) - Bedene (Slovin.) 4:6, 7:5, 6:4, 7:5, Mannarino (Fr.) - Purcell (Austr.) 6:3, 7:6 (7:0), 4:6, 4:6, 6:4, Kokkinakis (Austr.) - Majchrzak (Pol.) 7:6 (7:5), 6:2, 7:5, Tabilo (Chile) - Djere (Srb.) 7:6 (8:6), 6:2, 1:6, 4:6, 7:6 (13:11), Van Rijthoven (Niz.) - Delbonis (Arg.) 7:6 (9:7), 6:1, 6:2, Bublik (Kaz.) - Fucsovics (Maď.) 6:1, 6:2, 6:4, Griekspoor (Niz.) - Fognini (It.) 5:7, 7:5, 6:3, 6:4, A. Murray (Brit.) - Duckworth (Austr.) 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Bouzková (ČR) - Collinsová (7-USA) 5:7, 6:4, 6:4, Chwaliňská (Pol.) - Siniaková (ČR) 6:0, 7:5, Kontaveitová (2-Est.) - Peraová (USA) 7:5, 6:1, Džabúrová (3-Tun.) - Björklundová (Švéd.) 6:1, 6:3, Raducanuová (10-Brit.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 6:4, Kerberová (15-Něm.) - Mladenovicová (Fr.) 6:0, 7:5, Cocciarettová - Trevisanová (22-It.) 6:2, 6:0, Juvanová (Slovin.) - Haddadová Maiaová (23-Braz.) 6:4, 4:6, 6:2, Mertensová (24-Belg.) - Osoriová (Kol.) 1:6, 6:2, 4:2 skreč, Cirsteaová (26-Rum.) - Kruničová (Srb.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), Riskeová (28-USA) - In-Albonová (Švýc.) 6:2, 6:4, Kalininová (29-Ukr.) - Bondárová (Maď.) 4:6, 6:2, 6:4, Parryová (Fr.) - Kanepiová (31-Est.) 6:4, 6:4, Curenková (Ukr.) - Burrageová (Brit.) 6:2, 6:3, Kawaová (Pol.) - Marinová (Kan.) 6:4, 3:6, 7:5, Niemeierová (Něm.) - Wang Si-jü (Čína) 6:1, 6:4, Hontamaová (Jap.) - Tausonová (Dán.) 4:1 skreč, Garciaová (Fr.) - Miyazakiová (Brit.) 4:6, 6:1, 7:6 (7:4), Liová (USA) - Bronzettiová (It.) 6:1, 6:4, Linetteová (Pol.) - Contrerasová (Mex.) 6:1, 6:4, Gálfiová (Maď.) - Inglisová (Austr.) 5:7, 6:3, 6:4, Udvárdyová (Maď.) - Zidanšeková (Slovin.) 6:4, 7:6 (7:1), Beguová (Rum.) - Gorgodzeová (Gruz.) 6:4, 6:1.