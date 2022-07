Bouzková vyřadila v Praze krajanku Šalkovou a je ve čtvrtfinále

Praha - Čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu Marie Bouzková porazila v českém souboji na Livesport Prague Open krajanku Dominiku Šalkovou jasně 6:1, 6:2 a zajistila si jako první domácí tenistka postup do čtvrtfinále. Turnajová osmička dnes v Praze zdolala o šest let mladší soupeřku, která se dostala do hlavní soutěže z kvalifikace, za 73 minut. V dalším kole narazí na Rusku Oksanu Selechmetěvovou, která zdolala Francouzku Chloé Paquetovou 6:4, 1:6, 6:3.

"Cítila jsem se dobře. Věděla jsem, že do toho Domča hodně chodí, a byla na to připravená. Od začátku jsem se snažila hrát, co bylo potřeba. Byl to boj až do konce, ale jsem ráda, jak jsem to zvládla," řekla na tiskové konferenci Bouzková.

"Z mé strany to byl mnohem lepší zápas než v pondělí. Užila jsem si to a nebyla už tolik nervózní. Až na jeden game v závěru jsem jej i dobře odpodávala," doplnila rodačka z Prahy.

Čtyřiadvacetiletá Bouzková prolomila v prvním setu třikrát soupeřčin servis a sama zůstala při podání stoprocentní. Šalková, která se do 2. kola turnaje WTA dostala poprvé v kariéře, doplatila na slabší úspěšnost prvního podání (44 procent). Na tvrdém povrchu udělala v první sadě také tři dvojchyby.

Před začátkem druhého setu Šalková na chvíli odešla z kurtu, ani krátká přestávka jí ale nepomohla. Bouzková získala další dva brejky a poté, co za stavu 4:0 odvrátila šest brejkbolů, mohla nadělit soupeřce kanára. Šalková sice hrozbu odvrátila, pak favoritku dokonce "brejkla", vzápětí ale znovu přišla o servis a prohrála.

"Byl to těžký zápas. Na začátku jsem se na kurtu vůbec necítila. Nepadalo mi to, co mi padalo v předchozím zápase. Soupeřka hrála výborně a z mé strany to nebyl nejlepší výkon. Pokusím se z toho poučit, abych příště hrála líp," řekla Šalková.

Celkově ale turnaj hodnotila pozitivně. "Jsem ráda za tři zápasy, které jsem zahrála poměrně slušně. Posun v žebříčku mi pomůže, budu moci hrát turnaje vyšší kategorie. Obecně jsem spokojená a doufám, že se mi takto bude dařit dál," doplnila osmnáctiletá tenistka.

Bouzková se letos probojovala do čtvrtého čtvrtfinále. Na Prague Open je mezi elitní osmičkou poprvé.

Další čtvrtfinálovou dvojici v Praze tvoří Polka Magda Linetteová s Číňankou Wang Čchiang. Osmašedesátá hráčka světa Linetteová porazila Bulharku Viktoriju Tomovovou dvakrát 6:3, Wang Čchiang přehrála za 64 minut Slovinku Dalilu Jakupovičovou 6:3, 6:1.

Program turnaje bude pokračovat ve čtvrtek, kdy půjdou ve dvouhře do akce další tři Češky. Úřadující šampionka Barbora Krejčíková vyzve Japonku Nao Hibinovou. Juniorská vítězka letošního Roland Garros Lucie Havlíčková vyzve druhou hráčku světa Anett Kontaveitovou z Estonska, loňská vítězka juniorského French Open Linda Nosková bude čelit turnajové pětce Alizé Cornetové z Francie.

Čtvrtfinále čtyřhry si zahrají Lucie Hradecká s Andreou Sestini Hlaváčkovou, jež turnaj pojala jako rozlučku s kariérou. Dvojice H+H se utká s britsko-japonským párem Samantha Murrayová, Miju Katoová.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Bouzková (8-ČR) - Šalková (ČR) 6:1, 6:2, Wang Čchiang (Čína) - Jakupovičová (Slovin.) 6:3, 6:1, Linetteová (Pol.) - Tomovová (Bulh.) 6:3, 6:3, Selechmetěvová (Rus.) - Paquetová (Fr.) 6:4, 1:6, 6:3.