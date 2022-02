Bouzková vyřadila obhájkyni a je v Guadalajaře v semifinále

Guadalajara (Mexiko) - Marie Bouzková porazila na tenisovém turnaji v Guadalajaře španělskou obhájkyni titulu Saru Soribesovou 6:4, 6:1 a postoupila do semifinále. Třiadvacetiletá Češka oplatila nasazené trojce loňskou porážku ze stejného turnaje a ve třetím vzájemném duelu soupeřku poprvé porazila. Další soupeřkou 96. hráčky světa bude Číňanka Wang Čchiang.

Bouzková postoupila v Guadalajaře do semifinále potřetí za sebou. V roce 2019 při premiéře turnaje došla až do finále, kde podlehla Rusce Veronice Kuděrmětovové, vloni ji vyřadila právě Sorribesová, jež pak získala první titul v kariéře. Česká tenistka zatím na turnajovou trofej čeká, dnes bude usilovat o postup do třetího finále v kariéře.

Čtvrtfinálový duel proti světové dvaatřicítce Sorribesové začala Bouzková prohraným podáním a ztrátou 0:3, ale soupeřce oplatila stejnou mincí, za stavu 4:4 jí vzala servis podruhé a v následujícím vyrovnaném gamu po dvou odvrácených brejkbolech proměnila první setbol. Ve druhé sadě nedovolila Španělce ani jednou potvrdit podání, byť šlo s výjimkou toho posledního vždy o velmi vyrovnané gamy, a sama zaváhala jen jednou za stavu 1:0. Vítězství zpečetila po hodině a tři čtvrtě při prvním mečbolu.

Tenisový turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 239.477 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Bouzková (ČR) - Sorribesová (3-Šp.) 6:4, 6:1, Stephensová (6-USA) - Gavrilovová-Savilleová (Austr.) 4:6, 6:3, 6:2, Kalinská (Rus.) - Osoriová (4-Kol.) 6:4, 6:1