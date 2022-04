Bouzková vyřadila na madridské antuce Plíškovou, postoupila i Muchová

Madrid - Marie Bouzková porazila na antukovém turnaji v Madridu v duelu českých tenistek pátou nasazenou Karolínu Plíškovou 6:4, 7:5 a po úspěšně zvládnuté kvalifikaci ve španělské metropoli postoupila už do 2. kola hlavní soutěže. Dál jde i Karolína Muchová, která po obratu porazila 1:6, 6:3, 6:4 Číňanku Čeng Čchin-wen.

Třiadvacetiletá Bouzková získala úvodní set, v němž měly obě hráčky potíže s uhájením vlastního podání, za 48 minut díky přesnější hře. Ve druhé sadě pokračovala v trpělivém výkonu a na rozdíl od soupeřky, která se po opožděném vstupu do sezony po zlomenině ruky stále nemůže dostat do tempa, výrazně méně chybovala. Šanci rozhodnout jí nabídla o sedm let starší Plíšková v jedenáctém gamu, kdy při brejkbolu zahrála dvojchybu a Bouzková v další hře zápas dopodávala.

Pětadvacetiletá Muchová vyhrála duel hraný pod zataženou střechou za dvě a půl hodiny. Hned svůj první mečbol 67. hráčka světa proměnila po kraťasu a následném voleji, na který o pět míst hůře postavená soupeřka nedosáhla. Svěřenkyně trenéra Davida Kotyzy si tak na druhém letošním turnaji připsala třetí výhru v sezoně.

Olomoucká rodačka Muchová se koncem března vrátila na WTA Tour po sedmiměsíční pauze, během níž léčila zraněné břišní svaly. V Miami vyhrála dva zápasy, ale ke třetímu proti Japonce Naomi Ósakaové nenastoupila. Pak už se představila jen před dvěma týdny v kvalifikaci na finálový turnaj Billie Jean King Cupu a v Praze po boku Markéty Vondroušové vyhrála rozhodující čtyřhru.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen v Madridu

(antuka, ženy dotace 6,575.560 eur):

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Bouzková (ČR) - Karolína Plíšková (5-ČR) 6:4, 7:5, Muchová (ČR) - Čeng Čchin-wen (Čína) 1:6, 6:3, 6:4, Badosaová (2-Šp.) - Kuděrmětovová (Rus.) 6:3, 6:0, Džabúrová (8-Tun.) - Paoliniová (It.) 7:6 (11:9), 6:1, Bencicová (11-Švýc.) - Beguová (Rum.) 6:4, 6:1, Gauffová (14-USA) - Schmiedlová (SR) 6:0, 6:2, Azarenková (15-Běl.) - Golubicová (Švýc.) 7:6 (7:5), 6:3, Halepová (Rum.) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 6:3, Jastremská (Ukr.) - Minnenová (Belg.) 6:3, 0:2 skreč, Zidanšeková (Slovin.) - Haddadová Maiaová (Braz.) 6:2, 6:3, Parrizasová (Šp.) - Cirsteaová (Rum.) 6:4, 6:2, Anisimovová (USA) - Sabalenková (3-Běl.) 6:2, 3:6, 6:4, Alexandrovová (Rus.) - Ostapenková (10-Lot.) 6:2, 4:6, 6:4, Martičová (Chorv.) - Samsonovová (Rus.) 7:6 (8:6), 6:1.

Turnaj mužů v Mnichově

(antuka, dotace 597.900 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Ruud (2-Nor.) - Molčan (SR) 3:6, 6:4, 6:4, Van de Zandschulp (8-Niz.) - Gerasimov (Běl.) 6:2, 6:3, Otte (Něm.) - Opelka (3-USA) 7:6 (7:4), 6:2, Tabilo (Chile) - Gaston (Fr.) 6:2, 2:6, 4:1 skreč.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krawietz, Mies (3-Něm.) - Jebavý, Molteni (ČR/Arg.) 6:2, 6:2.