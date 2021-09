Bouzková v Lucemburku ukončila po čtvrt roce sérii porážek

Lucemburk - Tenistka Marie Bouzková přešla v Lucemburku poprvé po třech měsících přes první kolo turnaje WTA Tour. Šestou nasazenou Číňanku Čang Šuaj, jež v neděli slavila triumf na US Open ve čtyřhře, porazila třiadvacetiletá Češka 6:2, 6:7, 6:3.

Pražská rodačka Bouzková čekala na výhru v hlavní soutěži turnaje od půlky června, kdy postoupila do čtvrtfinále v Birminghamu. Poté postupně neuspěla v prvním kole ve Wimbledonu, Praze, San Jose, Montrealu, Chicagu a US Open. Černou sérii zastavila až v dnešní bitvě na úvod halové sezony, poté co po více než dvou a půl hodinách proměnila druhý mečbol.

V druhém kole se 84. hráčka světa Bouzková utká s Belgičankou Greet Minnenovou.

O postup do čtvrtfinále bude dnes ještě v Lucemburku hrát Markéta Vondroušová s Chorvatkou Janou Fettovou.

Tenisový turnaj žen v Lucemburku (tvrdý povrch, dotace 235.238 dolarů) Dvouhra - 1. kolo: Bouzková (ČR) - Čang Šuaj (6-Čína) 6:2, 6:7 (3:7), 6:3. 2. kolo: Tausonová (Dán.) - Alexandrovová (4-Rus.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:1), Samsonovová (7-Rus.) - Dodinová (Fr.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).