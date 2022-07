Bouzková si semifinále Wimbledonu nezahraje, podlehla Džabúrové

Londýn - Tenistka Marie Bouzková si semifinále Wimbledonu nezahraje. Poslední česká účastnice ve dvouhře dnes prohrála při čtvrtfinálové grandslamové premiéře na centrálním kurtu v All England Clubu se světovou dvojkou Ons Džabúrovou z Tuniska 6:3, 1:6, 1:6. Vítězka se o své první grandslamové finále utká s Němkou Tatjanou Mariaovou, jež předtím zdolala krajanku Jule Niemeierovou 4:6, 6:2, 7:5.

Třiadvacetiletá Bouzková, které patří ve světovém žebříčku 66. místo, nedokázala ve čtvrtfinálovém duelu navázat na povedený první set. V dalších dvou sadách ztratila šestkrát servis a uhrála jen dvě hry. I tak ale rodačka z Prahy zaznamenala na nejlepší grandslamový výsledek v kariéře.

Džabúrová, jež triumfovala před Wimbledonem na turnaji v Berlíně, vyhrála desátý zápas za sebou. Do grandslamového semifinále se dostala poprvé v kariéře.

Krejčíková se Siniakovou jsou v semifinále

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si zahrají semifinále Wimbledonu ve čtyřhře. Druhý nasazený pár otočil zápas proti americko-australské dvojici Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová a po výhře 1:6, 7:6, 6:2 budou Češky usilovat o šesté společné finále na grandslamech.

"Soupeřky na nás nastoupily a hrály solidně. Myslím, že jim to nemohlo takhle vydržet. A kdyby jim to vydrželo, tak klobouk dolů. V pravý čas se to ale otočilo. Jsem samozřejmě hrozně ráda, že jsme se do toho dostaly, dělaly jsme jim stále větší potíže a uhrávaly si to ve výměnách," řekla webu Tenisový svět Siniaková.

Krejčíková a Siniaková, vítězky Wimbledonu z roku 2018 či letošního Australian Open, narazí v semifinále na ukrajinsko-lotyšský pár Ljudmila Kičenoková, Jelena Ostapenková. Turnajové čtyřky porazily japonsko-tchajwanskou dvojici Šuko Aojamaová, Čchan Chao-čching také po obratu 4:6, 6:1, 7:5.

Krejčíková se Siniakovou se naposledy do semifinále Wimbledonu dostaly před třemi lety, loni vypadly ve čtvrtfinále. Dnes poprvé v letošním ročníku ztratily set, ale nakonec zápas po více než dvou hodinách zvládly.

Začátek Češkám proti turnajovým desítkám nevyšel. Prohrály si dvakrát servis a po 25 minutách i první set. V tom druhém opět začaly ztraceným podáním a pak nevyužily čtyři brejkboly. Až za stavu 3:4 se podařilo favoritkám podání soupeřek prolomit, vynutily si tie-break a v něm uspěly v poměru 7:2. Od té doby už nezaváhaly.

"Myslím, že holky (soupeřky) hrály dobře, sedí jim to spolu. Ellen je nepříjemná levačka, Nikča zase velice dobře podává a na síti toho hodně pochytá. Bylo to určitě nepříjemné," dodala Krejčíková.

Djokovič otočil čtvrtfinále se Sinnerem ze stavu 0:2

Obhájce titulu Srb Novak Djokovič otočil ve Wimbledonu čtvrtfinále s Italem Jannikem Sinnerem a po vítězství 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 může dál v Londýně usilovat o čtvrtý triumf za sebou a sedmý celkově. Nasazená jednička bojovala s třináctým hráčem světa více než tři a půl hodiny. Rodák z Bělehradu se o postup do finále utká s Britem Cameronem Norriem.

Mezi ženami se stala první semifinalistkou Němka Tatjana Mariaová. Čtyřiatřicetiletá rodačka z Bad Saulgau zdolala krajanku Jule Niemeierovou 4:6, 6:2, 7:5 a poprvé v kariéře se probojovala mezi čtyři nejlepší hráčky grandslamového turnaje.

Nenasazená hráčka, které patří 103. místo v žebříčku, vyzve Ons Džabúrovou z Tuniska, která ve čtvrtfinále porazila 3:6, 6:1, 6:1 Marii Bouzkovou. Světová dvojka se stala první grandslamovou semifinalistkou z arabských a severoafrických zemí.

Pětatřicetiletý Djokovič prohrál letos ve Wimbledonu poprvé dva sety a musel otáčet nepříznivý výsledek 0:2. Od třetí sady ale byl při vlastním servisu stoprocentní a o patnáct let mladšího soupeře pětkrát brejknul. Posedmé v kariéře obrátil na grandslamovém turnaji zápas, v němž prohrál úvodní dva sety.

"První dva sety byly oproti těm dalším třem úplně odlišné. Tou dobou byl (Sinner) lepším hráčem. Poté jsem odešel na toaletu a trochu jsem si v zrcadle promluvil sám se sebou. Někdy, když se neděje nic moc pozitivního, jsou tyhle věci nutné," řekl v rozhovoru na kurtu Djokovič.

Jeho dalším soupeřem bude šestadvacetiletý Norrie, který si po výhře 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5 nad Davidem Goffinem z Belgie poprvé zahraje grandslamové semifinále. Jeho maximem na turnajích velké čtyřky dosud bylo třetí kolo.

Bývalý první hráč světa Djokovič si připsal ve Wimbledonu 26. vítězství po sobě a v Londýně je v semifinále už pojedenácté. Dál drží naději na zisk 21. grandslamového titulu, kterým by se dotáhl na rekordmana Rafaela Nadala. Španěl jich má na kontě 22.

Djokovič také může získat první titul z turnajů velké čtyřky v této sezoně. Na Australian Open nestartoval kvůli tomu, že nebyl očkovaný proti koronaviru, na Roland Garros vypadl ve čtvrtfinále s pozdějším vítězem Nadalem.

Obrat se povedl také Mariaové. Po ztrátě první sady a úvodního podání ve druhém setu se proti dvanáct let mladší soupeřce vrátila do hry čtyřmi vyhranými gamy za sebou a také v poslední sadě dokázala zareagovat na nepříznivý stav 2:4. Po téměř dvouapůlhodinovém boji zápas ukončila využitím prvního mečbolu.

Mariaová, jež je dvojnásobnou matkou, se stala ve věku 34 let a 332 dní nejstarší debutantkou v semifinále grandslamu v takzvané open éře. Dosud nikdy nepřešla ve dvouhře přes třetí kolo. Mariaová je také čtvrtou hráčkou od roku 1984, jež se dostala do mezi čtyři nejlepší hráčky Wimbledonu, aniž by figurovala v první stovce žebříčku WTA.

Kyrgiosovi hrozí ve Wimbledonu další pokuta, tentokrát za oblečení

Australskému bouřlivákovi Nicku Kyrgiosovi hrozí ve Wimbledonu další pokuta. Dvě za své chování už zaplatil v celkové výši 14.000 dolarů a třetí mohou organizátoři sedmadvacetiletému tenistovi udělit za to, že porušil pravidla o výhradně bílém oblečení. Po vítězném osmifinále si totiž ještě na kurtu obul červené boty i kšiltovku.

Kontroverzní Kyrgios platí často. Za vulgarity na kurtu, ničení raket, naposledy na londýnském grandslamu za plivnutí směrem k divákovi a nadávky. Když v pondělí odehrál bez výlevů zápas s Američanem Brandonem Nakashimou, opět na sebe upozornil. V červených botách už přišel na kurt, na zápas si je přezul za bílé, ale pro rozhovor znovu sáhl po červených i kšiltovce stejné barvy.

Na otázku, proč záměrně porušil pravidlo, měl jednoduchou odpověď: "Protože si dělám, co chci." Rád prý nosí své červené "Jordanky". Nicméně slíbil, že až půjde ve středu znovu na kurt, pravidla dodrží. "Zítra si zase vezmu bílé," dodal čtyřicátý tenista světového žebříčku. O své první grandslamové semifinále bude hrát s Chilanem Cristianem Garínem.

Problémy má Kyrgios také doma v Austrálii, kde byl obviněn z napadení, ke kterému údajně došlo loni. Bez dalších podrobností o tom informovala policie, podle které tenista musí v srpnu před soud v Canbeře.

"Jde o domácí záležitost," citoval Kyrgiosova právníka Jasona Moffetta list Canberra Times. "Jedná se o závažné obvinění a bereme ho velmi vážně. Vzhledem k tomu, že je celá věc před soudem, nemůžeme se k tomu víc vyjádřit. Učiníme tak časem," dodal.

Podle australských médií Kyrgiose obvinila z napadení jeho bývalá partnerka Chiara Passariová. Loni v říjnu spolu byli v karanténním hotelu v Adelaide, po hádce ale museli dostat každý vlastní pokoj.

Tenisový Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 40,35 milionu liber)

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Djokovič (1-Srb.) - Sinner (10-It.) 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2, Norrie (9-Brit.) - Goffin (Belg.) 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Mariaová - Niemeierová (obě Něm.) 4:6, 6:2, 7:5, Džabúrová (3-Tun.) - Bouzková (ČR) 3:6, 6:1, 6:1.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Melicharová-Martinezová, Perezová (10-USA/Austr.) 1:6, 7:6 (7:2), 6:2.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Ródenas (Šp.) - Menšík (2-ČR) 6:3, 6:4, Feldbausch (6-Švýc.) - Bartoň (ČR) 6:7 (11:13), 7:5, 6:2.

Juniorky:

Čtyřhra - 1. kolo:

Klimovičová, Šalková (ČR) - Balusová, Prestonová (6-SR/Austr.) bez boje., Bartůňková, Naefová (1-ČR/Švýc.) - Kuhlová, Valentová (Něm./ČR) 6:3, 6:4, Macaveiová, Štruplová (USA/ČR) - Blokhinová, Udvardyová (USA/Maď.) 5:7, 6:3, 10:2, Tomajková, Vargová (8-ČR/SR) - Neilsonová-Gatenbyová, Xuová (Brit.) 6:4, 6:4.