Bouzková klesla v tenisovém žebříčku na konec první stovky

Londýn - Tenistka Marie Bouzková si po vyřazení ve čtvrtfinále turnaje v Monterrey pohoršila ve světovém žebříčku o 16 míst na 97. příčku. České hráčce se nepovedlo v Mexiku navázat na předloňské finále po porážce s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou, proti které měla tři mečboly.

Před týdnem Bouzková neuspěla ve finále v Guadalajaře. Na dalších turnajích se může v žebříčku opět posunout výrazně vzhůru, protože neobhajuje moc bodů. Tento týden bude usilovat o účast v hlavní soutěži v Indian Wells. V prvním kole kvalifikace ji čeká šestnáctiletá krajanka Linda Fruhvirtová.

Největší skok v první stovce žebříčku zaznamenala Číňanka Čang Šuaj, která se po triumfu v Lyonu posunula o 23 míst na 41. pozici.

Barbora Krejčíková je stále světovou dvojkou za Ashleigh Bartyovou, jejíž náskok má šanci snížit, neboť Australanka vynechá nadcházející velké turnaje v Indian Wells a Miami.

V čele mužského žebříčku zůstal Rus Daniil Medveděv. Nejlepšímu z českých hráčů Jiřímu Veselému patří 74. místo.

Tenisové žebříčky ATP k 7. březnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Medveděv (Rus.) 8615, 2. (2.) Djokovič (Srb.) 8465, 3. (3.) A. Zverev (Něm.) 7515, 4. (4.) Nadal (Šp.) 6515, 5. (5.) Tsitsipas (Řec.) 6325, 7. (7.) Berrettini (It.) 4928, 7. (6.) Rubljov (Rus.) 4590, 8. (8.) Ruud (Nor.) 3915, 9. (9.) Auger-Aliassime (Kan.) 3883, 10. (11.) Sinner (It.) 3495, ...74. (74.) Veselý 825, 91. (94.) Lehečka (oba ČR) 712.

Čtyřhra: 1. (1.) Pavič 8865, 2. (2.) Mektič (oba Chorv.) 8530, 3. (3.) Salisbury (Brit.) 8173, 4. (4.) Ram (USA) 7923, 5. (5.) Zeballos (Arg.) 7210, 6. (6.) Granollers (Šp.) 7210, 7. (7.) Mahut 6965, 8. (8.) Herbert (oba Fr.) 6050, 9. (9.) Cabal a Farah (oba Kol.) oba 5210, ...96. (96.) Jebavý (ČR) 1072.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Nadal 2,474.245, 2. Medveděv 1,739.115, 3. Auger-Aliassime 1,214.760, 4. Shapovalov (Kan.) 1,176.544, 5. Tsitsipas 1,133.870, 6. Berrettini 967.918, 7. Bautista (Šp.) 834.266, 8. Rubljov 831.872, 9. Sinner (It.) 738.865, 10. Carreňo (Šp.) 680.211, ...22. Veselý 414.040, 95. Lehečka 144.987.

Tenisové žebříčky WTA k 7. březnu (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Bartyová (Austr.) 7980, 2. (2.) Krejčíková (ČR) 5073, 3. (3.) Sabalenková (Běl.) 4853, 4. (4.) Šwiateková (Pol.) 4776, 5. (5.) Kontaveitová (Est.) 4721, 6. (7.) Sakkariová (Řec.) 4436, 7. (6.) Badosaová (Šp.) 4424, 8. (8.) Karolína Plíšková (ČR) 4242, 9. (9.) Muguruzaová (Šp.) 3235, 10. (10.) Džabúrová (Tun.) 3065, ...31. (31.) Kvitová 1585, 33. (34.) Vondroušová 1487, 42. (41.) Martincová 1203, 55. (53.) Siniaková 1078, 73. (73.) Muchová 893, 97. (81.) Bouzková (všechny ČR) 693.

Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 8625, 2. (2.) Krejčíková 8005, 3. (3.) Mertensová (Belg.) 7040, 4. (4.) Aojamaová 5455, 5. (5.) Šibaraová (obě Jap.) 5295, 6. (6.) V. Kuděrmětovová (Rus.) 5150, 7. (7.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 4985, 8. (8.) Čang Šuaj (Čína) 4945, 9. (9.) Dabrowská (Kan.) 4390, 10. (10.) Gauffová (USA) 3745, ...18. (18.) Hradecká 3030, 27. (28.) Bouzková 2473, 54. (55.) Vondroušová 1451, 58. (59.) Peschkeová 1342, 79. (84.) Martincová 1087, 95. (86.) Voráčová (všechny ČR) 970.