Bouřky v noci na dnešek lámaly stromy, hasiči měli stovky výjezdů

Hasiči v Plzeňském kraji odstraňovali 4. října 2023 následky bouře a silného větru z předchozího večera. Zasahovali zejména u stromů spadlých přes komunikace, na dvou místech kraje najel do spadlého stromu vlak. ČTK/HZS Plzeňského kraje

Praha - Bouřky, které Česko zasáhly v úterý večer a v noci na dnešek, lámaly stromy a poničily elektrické vedení. Hasiči museli zasahovat také u poškozených střech. Kvůli následkům bouřek dnes na některých tratích nejezdí vlaky, provoz je zastavený například mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou. Ve středních Čechách evidují hasiči kolem 150 výjezdů, přes stovku událostí také v Královéhradeckém kraji. Vyplývá to ze zjištění zpravodajů ČTK.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) během úterního večera informoval na facebooku mimo jiné o bouřkách na Rakovnicku a ve východních Čechách.

"Od úterních 19:00 do dnešních 7:00 evidovalo operační středisko 146 zásahů, z toho převážná většina byla pomoc s odstraňováním spadlých stromů, odstraňovali jsme například i kabely popadané na rodinný dům, v regionu byly také tři dopravní nehody v souvislosti s počasím, dvě na silnici a jedna na železniční trati u obce Běleč na Berounsku," řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Veronika Švorcová Mocová.

Bouřky v regionu zkomplikovaly provoz na železnici. Trakční vedení mezi Libčicemi a Kralupy na Vltavou poškodily popadané stromy, Správa železnic dnes na trati z Prahy do Kralup kvůli opravám zastavila provoz a nasadila náhradní autobusy. Po jedné koleji by měly vlaky jezdit zhruba v 10:00, na obou kolejích do večera, uvedla Správa železnic na síti X.

Hasiči vyjížděli v souvislosti s počasím přes noc i v Ústeckém kraji, a to zhruba k 50 událostem, Většinou odstraňovali popadané stromy a větve na silnice. ČTK to řekl mluvčí hasičů Petr Pelikus.

Také v Pardubickém a Královéhradeckém kraji zasahovali hasiči hlavně u popadaných stromů a poškozených střech. Bouřky rovněž způsobily poruchy na vedení vysokého napětí.

Stromy spadlé na zaparkovaná osobní vozidla odstraňovali hasiči v Libáni, v Trutnově v Úpské ulici a ve Smiřicích. Ve Studnici na Náchodsku naboural do spadlého stromu po 21:00 osobní automobil. "Hasiči vozidlo vyprostili a strom z vozovky odstranili, nehoda byla bez zranění," uvedla mluvčí královéhradeckých hasičů Martina Götzová.

Práci počasí přidělalo také energetikům. Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové na Svitavsku přetrvává jedna porucha na vedení vysokého napětí, další, která byla na Chrudimsku, se již podařilo v úterý opravit. Problémy postihly také Hradecký kraj. Večer a v noci se na východě Čech ocitlo přes 5000 domácností bez energie, v 7:00 jich zbývalo už jen asi 500.

K více než 60 událostem spojeným s odstraňováním následků úterní podvečerní bouře a silného větru vyjížděli do dnešního časného rána hasiči v Plzeňském kraji. Na dvou místech najel vlak do stromu. "Nejprve najel vlak do spadlého stromu u Srb na jižním Plzeňsku a poté ráno u Hrádku u Sušice na Klatovsku. Oba incidenty se obešly bez zranění," řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Podle webu Českých drah je na obou tratích zatím zastaven provoz a dopravu zajišťují náhradní autobusy.

Na Vysočině silný vítr a popadané stromy zastavily v noci na dnešek provoz vlaků mezi Havlíčkovým Brodem a Šlapanovem. Vlaky nejezdí ani mezi Rantířovem a Kostelcem u Jihlavy, vyplývá z informací na webu Českých drah. Cestující vozí náhradní autobusová doprava, České dráhy předpokládají, že provoz bude obnoven dnes odpoledne.