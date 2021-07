Bouřky hladiny řek výrazně nezvedly, problémy byly na železnici

Praha - Při nočních bouřkách, které zasáhly zejména západ Čech, spadlo až 75 litrů vody na metr čtvereční. Výraznější vzestup hladin řek meteorologové nezaznamenali. Hasiči kvůli počasí vyjížděli k více než 800 zásahů. Lidé je volali hlavně k odklizení popadaných stromů či uvolněných střech. K večeru a v noci meteorologové opět očekávají bouřky v Čechách a v Moravskoslezském kraji. Bouřka připravila o proud tisíce odběratelů, problémy byly i na železnici.

Ve středu večer a v první polovině noci na dnešek spadlo na západě Čech většinou pět až 40 litrů vody na metr čtvereční. V povodí řeky Střely a Ohře ale meteorologové ojediněle zaznamenali i silný déšť, při kterém spadlo až 75 litrů vody. "Na ostatním území se vyskytly srážky maximálně do deseti milimetrů," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Hladiny vodních toků v zasažených oblastech přechodně vystoupaly na první, tedy nejnižší povodňový stupeň. Jeho dosažení vodohospodáři zaznamenali na Botiči v Praze, Střele v Čichořicích na Karlovarsku a na Odravě na Chebsku.

Silný vítr a déšť v noci zaměstnal hasiče. Od úterních 18:00 do dnešních 09:00 měli kvůli počasí přes 800 výjezdů.Nejvíc práce měli v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji a také ve středních Čechách, včetně Prahy. "Jednalo se především o odstraňování popadaných stromů, uvolněných střech, evakuaci dětských táborů," uvedl Rudolf Kramář z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Nejvíce noční bouřky zasáhly západní polovinu Čech. V Ústeckém kraji měli hasiči kvůli bouřce přes 200 zásahů. Většinou vyjížděli k popadaným stromům a větvím. V obci Kytlice evakuovali 66 lidí z dětského tábora.

Středočeští hasiči měli za úterní večer a dnešní noc 259 výjezdů, převážně ke spadlým stromům a dalším následkům bouřky. Pomáhali také čerpat vodu ze sklepů a níže položených míst. Nejvyšší počet zásahů zaznamenali v okrese Praha-východ, dále na Mladoboleslavsku, Kladensku a Benešovsku.

Bouřka přidělala práci také pražským hasičům, i když v menší míře než před týdnem. Do dnešních 06:00 vyjížděli k 26 událostem, zejména popadaným stromům a větvím, uvedli na twitteru.

"Aktuálně se další srážkové pásmo pohybuje opět od jihu k severu a výraznější srážkové úhrny jsou zaznamenávány ve východní polovině území," uvedl dnes ráno ČHMÚ. Večer by ale opět mohly do Česka dorazit bouřky s intenzivnějšími srážkami, a to v Čechách a v Moravskoslezském kraji.

Bouřka připravila o proud tisíce odběratelů, problémy byly i na železnici

Kolem 9000 odběratelů bez proudu evidoval dnes ráno po nočních bouřkách distribuční společnost ČEZ. Je to necelá polovina ve srovnání se situací v úterý večer, kdy byla situace nejhorší. Firma předpokládá, že poruchy na vedení odstraní dnes. Počasí přidělalo práci i železničářům. Bouřky postupně přerušily provoz na 25 úsecích tratí v západních Čechách. Většinu problémů se podařilo vyřešit před půlnocí, informovala dnes ráno Správa železnic.

Nejvíc odběratelů bez elektřiny, přibližně 20.000, evidovala společnost ČEZ Distribuce v úterý kolem 22:00. Nejčastější příčinou poruch byl pád stromů a větví do vedení, ulomené izolátory, a přetrhané vodiče.

Dnes po ránu bylo bez proudu zhruba 9000 odběrných míst, uvedla mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová. "Nejvíce poruch je ve středních Čechách na Kladensku a Mělnicku a v Ústeckém kraji na Ústecku a Litoměřicku," dodala.

Noční silné bouřky zkomplikovaly také provoz na 25 úsecích tratí v západní polovině Čech. "Vlaky se zastavily ve většině případů kvůli spadlým stromům, na Lounsku a Rakovnicku také kvůli bahnu naplavenému intenzivním deštěm na koleje," uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Nejvýraznější komplikace způsobila bouřka na trati u Karlštejna. "Před 21:00 byl provoz v místě zastaven kvůli polámaným větvím v trolejích, pád stromu však způsobil také přerušení trakčního vedení," popsal situaci Gavenda. Provoz po jedné koleji železničáři obnovili za necelé dvě hodiny a k plnému provozu se vrátil půl hodiny po půlnoci.

Dnes kolem 08:00 byl provoz vlaků kvůli následkům nočních bouřek přerušený pouze na trati mezi Zavidovem a Čistou na Rakovnicku. Na koleje tam spadl strom, uvádějí České dráhy na svém webu.