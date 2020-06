Bouře s přívalovými dešti hrozí v celém Česku

Praha - Bouře s přívalovými dešti, krupobitím a silným větrem hrozí dnes v celém Česku. Na jihu a východě Čech a v části Moravy a Slezska hrozí i povodně. Vyplývá to z dnešní výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která rozšířila dřívější varování před bouřkami vydané ústavem v sobotu. Hlavně v části východních Čech a na severozápadě Moravy a Slezska mohou po bouřkách hladiny řek vystoupat až na nejvyšší, třetí povodňový stupeň.

Bouřky budou postupovat od západu. Pro západ Čech platí výstraha před bouřkami od dnešních 13:00 do 20:00, pro zbytek Čech pak od dnešních 15:00 až do pondělních 03:00 a pro Moravu a Slezsko od dnešních 18:00 také do pondělních 03:00.

V bouřkách hrozí podle meteorologů rychlé rozvodnění menších toků, zatopení sklepů, pády stromů nebo úrazy bleskem. Kvůli silnému větru, který může místy v nárazech dosáhnout až rychlosti 90 kilometrů za hodinu, by měli lidé zabezpečit okna, dveře nebo volně položené předměty na zahradách.

Zvláště na Moravě a ve Slezsku bude vydatně pršet i v pondělí. V některých regionech tak podle ČHMÚ hrozí od dnešních 21:00 až do úterního poledne záplavy. Výstraha před zvýšením hladin řek platí pro Jihočeský, Pardubický a Olomoucký kraj, většinu Moravskoslezského kraje a části Plzeňského, Středočeského, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje a Vysočiny. Hlavně na menších vodních tocích se hladiny mohou zvednout až na úroveň třetího povodňového stupně.

"Vzhledem k predikovaným srážkám očekáváme v neděli ve večerních hodinách vzestupy hladin řek s předpokládaným dosažením prvního stupně povodňové aktivity, ojediněle až druhého stupně, zejména v povodí horní Vltavy, středního Labe, střední Moravy a částečně také v povodí Odry," sdělili pracovníci ČHMÚ. "Vzhledem k předchozímu nasycení je zvýšené riziko velmi rychlých vzestupů i s možností ojedinělého překročení třetího stupně povodňové aktivity na tocích odvodňujících Jeseníky," doplnili.