Boston zahájil play off NHL s Floridou vítězně, Pastrňák skóroval

Utkání 1. kola play off hokejové NHL Boston - Florida, 17. dubna 2023. David Pastrňák (vpravo) střílí gól, v brance Floridy Alex Lyon.

Utkání 1. kola play off hokejové NHL Boston - Florida, 17. dubna 2023. David Pastrňák (vpravo) střílí gól, v brance Floridy Alex Lyon. ČTK/AP/Winslow Townson

Boston - Hokejisté Bostonu vstoupili do play off NHL vítězstvím 3:1 nad Floridou. Bruins ve vyřazovacích bojích Východní konference navázali na základní část, kterou minulý týden uzavřeli rekordní 65. výhrou, a výrazně se na tom opět podíleli čeští hráči. David Pastrňák přispěl gólem, David Krejčí a Pavel Zacha měli po jedné asistenci. Bodově se prosadil i Martin Nečas, jenž se dvěma přihrávkami podílel na výhře Caroliny 2:1 nad New Yorkem Islanders.

Fotogalerie

Pastrňák otevřel v 6. minutě v přesilovce skóre, poté co mu puk po Krejčího odražené střele před brankou přiklepl k dorážce Tyler Bertuzzi. V úvodu druhé části domácí zvýšili díky 50. trefě Brada Marchanda v play off a na snížení Panthers ještě před přestávkou odpověděl po Zachově asistenci Jake DeBrusk.

Zacha při absenci kapitána Patrice Bergerona naskočil ve středu první útočné formace a znamenal první bod v bojích o Stanley Cup. Premiéru v play off si odbyl Bertuzzi, jenž naskočil ve druhém útoku po boku Krejčího a Pastrňáka. Kanadský útočník, jenž na začátku března přišel z Detroitu, zakončil zápas se dvěma asistencemi a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

"Nikdo o něm nepochyboval. Je to hráč, proti kterému nechcete hrát. Dokáže vám zápas znechutit a ještě je nebezpečný. Svou soutěživost prokazuje v každém utkání, bylo jasné, že v play off bude enormně platný," pochválil Bertuzziho Marchand.

Boston k první výhře došel i přes to, že soupeř byl střelecky aktivnější. Panthers ohrozili branku Linuse Ullmarka ve 32 případech, na švédského gólmana si ale přišel pouze Matthew Tkachuk. "V play off je výsledek důležitější než předvedený výkon. Při hře 5 na 5 jsme byli horším týmem, zápas přesto dopadl skvěle," řekl trenér Bruins Jim Montgomery.

Carolina se proti Islanders prosadila v početních výhodách a na začátku obou akcí byl Nečas. Hned ve 4. minutě po jeho spolupráci s Brentem Burnsem skóroval Sebastian Aho, v úvodu druhé třetiny zase Stefan Noesen.

"Islanders nás dobře dostupovali a nenechali nás hrát s pukem na hokejce. Přesilovky nám pomohly. Získali jsme v nich trochu sebevědomí a dali jsme v nich dva góly," konstatoval Nečas.

Edmonton podlehl v úvodním duelu play off Západní konference Los Angeles 3:4 v prodloužení. V desáté minutě nastaveného času rozhodl v přesilové hře Alex Iafallo. K výhře Kings dvěma góly přispěl Adrian Kempe. Pod všechny branky vítězů se podepsal centr první formace Anže Kopitar, jenž zaznamenal gól a tři nahrávky.

Bez bodu zůstal nejproduktivnější hráč základní části NHL Connor McDavid. Suverénní vítěz produktivity, který v 82 zápasech dlouhodobé části získal 153 bodů, se do statistik nezapsal teprve poosmé v aktuálním ročníku. Kanadský centr navíc zápas zakončil se dvěma zápornými body ve statistice plus minus a byl v tomto ohledu nejhorší ze všech hráčů na hřišti. Leon Draisaitl, druhý nejproduktivnější hokejista základní části, dal dva góly.

Duel Dallasu s Minnesotou rozhodl ve 13. minutě druhého prodloužení Ryan Hartman. Dvěma body za gól a asistenci se pod výhru Wild podepsal Sam Steel. Jednapadesáti zásahy se blýskl gólman Minnesoty Filip Gustavsson.

1. kolo play off NHL: Východní konference - 1. zápasy: Carolina - NY Islanders 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Branky: 4. Aho (Nečas), 23. Noesen (Nečas) - 23. Pulock. Střely na branku: 37:25. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Raanta, 2. Burns, 3. Nečas (všichni Carolina). Boston - Florida 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) Branky: 6. Pastrňák (Krejčí), 24. Marchand, 38. DeBrusk (Zacha) - 27. Tkachuk. Střely na branku: 29:32. Diváci: 17.850. Hvězdy utkání: 1. Ullmark, 2. Bertuzzi, 3. DeBrusk (všichni Boston). Západní konference - 1. zápasy: Edmonton - Los Angeles 3:4 v prodl. (2:0, 0:0, 1:3 - 0:1) Branky: 7. a 49. Draisaitl, 13. Bouchard - 41. a 52. Kempe, 60. Kopitar, 70. Iafallo. Střely na branku: 40:35. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Kempe (Los Angeles), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. Kopitar (Los Angeles). Dallas - Minnesota 2:3 ve 2. prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0, 0:1) Branky: 23. Hintz, 25. Robertson - 20. Kaprizov, 35. Steel, 93. Hartman. Střely na branku: 54:48. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Hartman, 2. Gustavsson (oba Minnesota), 3. Oettinger (Dallas).