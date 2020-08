Boston prohrál i s Washingtonem, Columbus vyřadil Toronto

Toronto - Hokejisté Washingtonu porazili v závěrečném utkání ve skupině o nasazení do play off NHL Boston 2:1 a do 1. kola půjdou ze třetího místa Východní konference. Bruins, kteří získali v nedohrané základní části Prezidentovu trofej pro nejlepší tým, prohráli i třetí duel po obnovení sezony přerušené pandemií koronaviru a skončili čtvrtí. Capitals narazí na New York Islanders a Boston bude hrát s Carolinou. Columbus porazil Toronto v rozhodujícím utkání kvalifikace 3:0, sérii vyhrál 3:2 a postoupil do prvního kola play off NHL.

Jednou asistencí se na prvním vítězství Washingtonu podílel obránce Michal Kempný. V dresu Capitals nechyběl ani útočník Jakub Vrána, naopak nenastoupil zadák Radko Gudas, jehož nahradil v sestavě Slovák Martin Fehérváry. Gólman Vítek Vaněček i potřetí kryl z lavičky záda Bradenu Holtbymu a na svou premiéru v NHL stále čeká.

V dresu poražených si připsali po gólové přihrávce útočníci David Krejčí a Ondřej Kaše, který se po pozdějším připojení k týmu kvůli karanténě zařadil do sestavy Bruins poprvé v dohrávce sezony.

Naopak i potřetí vyšel naprázdno kanonýr David Pastrňák, který díky 48 gólům v základní části získal spolu s Rusem Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce a s 95 body byl třetí v produktivitě.

Bezbrankový stav prolomil 16 sekund před koncem úvodního dějství T.J. Oshie. Šanci vyrovnat měl ve 25. minutě Kaše, ale ztroskotal na Holtbym. V čase 42:49 se dostal k vyhozenému puku za obranu Bruins Tom Wilson a z levého kruhu zamířil k protější tyči. Druhou přihrávku si připsal Kempný.

Boston v 51. minutě jen zkorigoval výsledek. Krejčí předal kotouč Kašemu, který projel do útočného pásma a vysunul Jakea DeBruska, jenž prostřelil Holtbyho mezi betony.

Dallas zdolal ve skupině o umístění St. Louis 2:1 po nájezdech a do vyřazovací části půjde v Západní konferenci ze třetího místa.

Columbus se ujal vedení v sedmé minutě nenápadnou střelou Zacha Werenského od modré čáry. Puk se do branky dostal od chráničů bránícího Tysona Barrieho. Aktivnější Toronto mohlo v závěru úvodní třetiny vyrovnat: John Tavares měl před sebou odkrytou branku, ale trefil tyč. "Trochu mi puk sjel, zakončoval jsem to spíše patkou," vysvětlil Tavares. Druhý gól přidal v 52. minutě Liam Foudy, který střelou z ostrého úhlu našel volné místo v postoji Frederika Andersena.

Toronto v předchozím duelu prohrávalo ještě v 57. minutě 0:3, ale třemi góly při hře bez brankáře vyrovnalo a v prodloužení rozhodlo. Tentokrát si už Columbus nenechal proklouznout postup mezi prsty a kapitán Nick Foligno zpečetil výhru při power play. Hrdina utkání Joonas Korpisalo kryl 33 střel a podruhé v sérii udržel čisté konto.

Odborníci loni touto dobou Columbus podceňovali a předpovídali mu, že nepostoupí do play off, protože oslabil. Z týmu odešel Sergej Bobrovskij, dvojnásobný držitel trofeje pro nejlepšího gólmana ligy. Mužstvo opustili také elitní útočníci Arťom Panarin s Mattem Duchenem.

"Měli jsme dost odchodů a byli jsme před sezonou nervózní, jak to týmu i gólmanům půjde. Oba ale chytali skvěle a Korpy nás dnes opět v klíčových chvílích podržel. Dobře ale hrál celý tým, jsem na kluky pyšný," uvedl kouč Columbusu John Tortorella.

Toronto stejně jako minulý rok s Bostonem nezvládlo rozhodující zápas a v play off nevyhrálo sérii od roku 2004. "Je to velké zklamání. Dnes to byl opět těsný zápas a rozhodovaly centimetry. Měli jsme šance, ale puk do branky neprošel. Je těžké teď to vyřazení strávit," uvedl útočník Auston Matthews. "Ale klobouk dolů před Columbusem. Moc vám nedovolí a hrají nesmírně týmově," doplnil kouč Sheldon Keefe.

Vypadly tak oba týmy, v jejichž halách se hraje rozšířené play off. Před Torontem skončila sezona i Edmontonu, který podlehl Chicagu 1:3 na zápasy. Columbus se v prvním kole utká s Tampou Bay, kterou minulý rok z pozice velkého outsidera vyřadil nečekaně hladce 4:0 na zápasy.

St. Louis otevřel skóre z první šance, střelou z mezikruží se prosadil ve čtvrté minutě Robert Thomas. Dallas vyrovnal až 31 sekund před koncem třetí třetiny, když ranou zpoza levého kruhu zamířil přesně Joe Pavelski. V nájezdech uspěl pouze Denis Gurjanov.

Obhájce titulu zůstal ve skupině bez výhry poslední, přestože v každém ze tří utkání vstupoval do třetí části s vedením. "Snažili jsme se ho ubránit a přestali hrát aktivně, agresivně. Když přenecháte puk soupeři, zvyšujete jeho šance, že dá gól. Neodehráli jsme v žádném utkání dobrou třetí třetinu," vysvětlil trenér St. Louis Craig Berube, který v zápase postrádal Tylera Seguina a gólmana Bena Bishopa.

Dallas v předchozích zápasech promarnil ve třetí třetině vedení 3:1 nad Vegas a prohrál 3:5. S Coloradem následně nedal ani gól a střeleckou mušku dlouho hledal i v utkání se St. Louis, ale zápas otočil.

"Neřekl bych, že je úleva to správné slovo. Celých šedesát minut jsme dřeli, hráli s patřičným nasazením a měli jsme pasáže, kde to bylo podle našich představ. Výhru jsme si zasloužili a jsem rád, že jsme si trochu zvedli i sebevědomí," konstatoval Pavelski.

St. Louis se střetne v úvodním kole s Vancouverem, Dallas změří síly s Calgary.

Výsledky kvalifikace play off NHL

Východní konference (Toronto):

O nasazení do play off:

Washington - Boston 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky: 20. Oshie, 43. T. Wilson (Kempný) - 51. DeBrusk (O. Kaše, Krejčí). Střely na branku: 25:31. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. Oshie (oba Washington), 3. DeBrusk (Boston).

Konečná tabulka:

1. Philadelphia 3 3 0 0 11:3 6 2. Tampa Bay 3 2 0 1 7:8 4 3. Washington 3 1 1 1 5:7 3 4. Boston 3 0 0 3 4:9 0

Východní konference (Toronto):

Kvalifikace play off - 5. zápas:

Toronto - Columbus 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky: 7. Werenski, 52. Foudy, 60. N. Foligno. Střely na branku: 33:22. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Werenski, 3. Foudy (všichni Columbus). Konečný stav série: 2:3.

Západní konference (Edmonton):

O nasazení do play off:

St. Louis - Dallas 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 4. Thomas - 60. Pavelski, rozhodující sam. nájezd Gurjanov. Střely na branku: 22:38. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Allen (St. Louis), 2. Pavelski, 3. Chudobin (oba Dallas).