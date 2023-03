Boston potřetí za sebou prohrál, Philadelphia zvládla přestřelku s Indianou

Cleveland - Basketbalisté Bostonu v NBA potřetí za sebou prohráli, tentokrát na palubovce Clevelandu 114:118 po prodloužení. Začínají tak ztrácet na nejlepší týmy soutěže Milwaukee a Denver, který zvítězil 118:113 nad Torontem. Přestřelka byla k vidění v Indianě, kde domácí podlehli Philadelphii 143:147. Triumf Sixers řídil 42 body Joel Embiid.

Boston hrající bez své hvězdy Jaysona Tatuma ještě ve čtvrté čtvrtině vedl o 14 bodů, jenže pak Cleveland nastartoval nečekaný hrdina Lamar Stevens. Náhradník, který tři čtvrtiny seděl na lavičce, přinesl do hry energii, černou práci a doskoky a výraznou měrou přispěl k obratu spolu se 40 body Donovana Mitchella.

Boston přesto mohl v normální hrací době vyhrát, ale Grant Williams minul vteřinu před koncem oba trestné hody. V prodloužení Stevens trefil klíčovou trojku a přidal další koš, Cleveland tak vyhrál i sedmé prodloužení v této sezoně. Bostonu nestačilo ani 32 bodů, 13 doskoků a 9 asistencí Jaylena Browna.

"Rozhodně bychom nevyhráli, nebýt Lamara Stevense. Úplně změnil tón utkání svou fyzičností a nasazením," ocenil náhradníka trenér Clevelandu J.B. Bickerstaff.

Celkem 290 bodů nabídla bitva mezi Indianou a Philadelphií. Domácí táhl Tyrese Haliburton se 40 body a 16 asistencemi, jenže měl proti sobě hvězdnou dvojici Sixers. James Harden s 20 asistencemi zásoboval svého pivota Embiida, na něhož neměli Pacers adekvátní odpověď. Zvláště když si pivot Myles Turner rychle nasbíral fauly a vyfauloval se po 17 minutách na hřišti.

Embiid tak házel 19 trestných hodů, všechny proměnil, k tomu přidal 11 úspěšných střel z pole ze 16 pokusů. Tyrese Maxey přispěl 6 trojkami, čímž pomohl Sixers srovnat krok s hlavní zbraní Indiany, kterou jsou právě trojky. Ještě 10 minut před koncem byl stav vyrovnaný, ale pak hosté odskočili na rozdíl deseti bodů a náskok si hlídali až do konce.

"Když má soupeř v týmu hráče jako jsou Embiid a Harden, tak je těžko zastavuje. Nám se to dnes nepovedlo, tak jsme prohráli, i když jsme v útoku hráli velmi dobře,“ řekl rozehrávač Indiany T.J. McConnell. "Bylo jasné, že vyhraje ten tým, kterému se povede zastavit více útoků za sebou. A to se povedlo Philadelphii. My je nebyli schopni zastavit vícekrát po sobě," dodal Haliburton.

Také Denver se musel na výhru nad Toronetem pořádně nadřít, protože ještě minutu před koncem o bod prohrával. Pak ale dal posledních šest bodů zápasu z trestných hodů včetně jednoho za vyloučení Scottieho Barnese a Nuggets mohli slavit výhru. Jamal Murray k ní přispěl 24 body, Nikola Jokič měl 17 bodů, 13 doskoků a 9 asistencí.

Atlanta těsně prohrála s Miami 128:130. Český reprezentant Vít Krejčí opět nedostal od trenéra Hawks šanci a sledoval zápas z lavičky náhradníků. Jeho spoluhráči naposledy vedli 111:110, pak už se jen marně snažili dotáhnout mírný náskok soupeře, jehož táhl 26 body Jimmy Butler. Za Atlantu dal Trae Young 25 bodů.

NBA:

Cleveland - Boston 118:114 po prodl., Denver - Toronto 118:113, Detroit - Portland 104:110, Indiana - Philadelphia 143:417, Miami - Atlanta 130:128, Sacramento - New Orleans 123:108.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 66 45 21 68,2 2. Philadelphia 64 42 22 65,6 3. New York 66 39 27 59,1 4. Brooklyn 64 36 28 56,3 5. Toronto 66 32 34 48,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 64 46 18 71,9 2. Cleveland 67 41 26 61,2 3. Chicago 65 29 36 44,6 4. Indiana 66 29 37 43,9 5. Detroit 65 15 50 23,1

Jihovýchodní divize:

1. Miami 66 35 31 53,0 2. Atlanta 65 32 33 49,2 3. Washington 64 30 34 46,9 4. Orlando 65 27 38 41,5 5. Charlotte 66 20 46 30,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 63 38 25 60,3 2. Dallas 65 33 32 50,8 3. New Orleans 65 31 34 47,7 4. San Antonio 65 16 49 24,6 5. Houston 64 15 49 23,4

Severozápadní divize:

1. Denver 65 46 19 70,8 2. Minnesota 66 34 32 51,5 3. Portland 65 31 34 47,7 Utah 65 31 34 47,7 5. Oklahoma City 64 30 34 46,9

Pacifická divize:

1. Sacramento 64 38 26 59,4 2. Phoenix 65 36 29 55,4 3. Golden State 65 34 31 52,3 4. LA Clippers 67 34 33 50,7 5. LA Lakers 65 31 34 47,7