Praha - Kvůli údajnému únosu svého syna podle bookmakerů přijde premiér Andrej Babiš (ANO) o svůj post. Na to, že Babiš nebude 1. února předsedou vlády s důvěrou Sněmovny, je aktuálně vypsán kurz 1,5:1, opačná možnost je ohodnocena kurzem 2,38:1. ČTK to dnes sdělil mluvčí sázkové kanceláře Tipsport Jiří Hadrava. Ostatní sázkové společnosti s výjimkou dceřiné firmy Chance podobné kurzy nevypsaly.

"Horká kauza premiéra Babiše a jeho syna, který tvrdí, že byl s vědomím svého otce zadržován na Krymu, by mohla s premiérovým křeslem skutečně zacloumat. Pokud by se potvrdilo, že byl Babiš mladší svým otcem ´uklizen´ kvůli vyšetřování Čapího hnízda, je podle aktuálního kurzu pravděpodobné, že by premiér musel rezignovat," uvedl bookmaker Tipsportu Pavol Boško.

Tipsport spolu s dceřinou společností Chance vypsaly kurzy kolem dnešního poledne. Původní kurz 1,7:1 na to, že Babiš přijde o premiérské křeslo, zhruba po třech hodinách klesl na 1,5:1. "Vliv na to měla především různá politická vyjádření během odpoledne. Navíc jsme na premiérovo odstoupení dohromady přijali sázky za 10.000 korun," doplnil Hadrava.

V Tipsportu a Chanci lze sázet i na to, zda bude Babiš premiérem na konci příštího roku. "Zde je úřad předsedy vlády bez Babiše ještě o něco pravděpodobnější," dodal Boško. Aktuálně má tato situace kurz 1,33:1, opačná varianta 3:1.

Syn premiéra Andrej Babiš serveru Seznam Zprávy řekl, že ho spolupracovníci jeho otce drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu. Premiér Babiš podle syna chtěl, aby kvůli kauze zmizel z Česka. Babišův syn řekl serveru, že k farmě Čapí hnízdo, kvůli níž premiér čelí obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje. Také uvedl, že byl jako pacient v Národním ústavu duševního zdraví a v současnosti bere léky.

Výroky syna premiéra Babiše vyvolaly ostrou reakci opozice i napětí ve vládní koalici ANO a ČSSD. Šest opozičních stran podalo návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě, nemají ale zatím dost hlasů, aby uspěly. Babiše vyzvaly, aby do vyšetření kauzy odešel z funkce premiéra. Předseda vlády považuje reportáž s vyjádřením svého syna za hyenismus a za součást scénáře, který ho má zničit a dostat z politiky. Babiš řekl, že jeho syn je psychicky nemocný, nebyl unesen a ze země odjel dobrovolně.

Babiš otec i syn jsou kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo mezi obviněnými.