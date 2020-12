Bookmakeři: Favority na prezidenta jsou Babiš, Klaus a Pavel

Praha - Největšími favority na budoucího prezidenta České republiky jsou podle bookmakerů aktuálně premiér Andrej Babiš (ANO, 2,45:1), bývalý prezident Václav Klaus starší (5,5:1) a generál Petr Pavel (7:1). Na vítězství Babiše směřuje 40 procent sázek. Volby jsou naplánovány na leden 2023, objem sázek už přesto dosáhl téměř tří milionů korun. ČTK to sdělil mluvčí sázkové společnosti Fortuna Petr Šrain. Ostatní sázkové kanceláře kurzy na budoucího prezidenta nemají v nabídce.

"Sázkaři z logiky věci využívají pestrou paletu kandidátů, kteří v takovém předstihu disponují velmi vysokým kursem. Aktuálně je kursovým favoritem stávající premiér Andrej Babiš. Otázkou je, jak se do preferencí sázkařů v dalších měsících promítne vládní boj s pandemií covid-19," uvedl Šrain

Na podzim podle něj zájem sázkařů o Babiše zpomalil, naopak z kursu 15:1 na stávajících 5,5:1 vyskočil Václav Klaus starší. Zajímavostí přitom je, v úvodu sázek byl hlavním favoritem Václav Klaus mladší (Trikolóra). Ten má nyní kurs 25:1.

V kurzové nabídce Fortuny je aktuálně 58 jmen. "Spektrum favoritů se každopádně bude ještě vyvíjet, zejména v návaznosti na to, jak budou jednotliví aspiranti oznamovat své kandidatury případně o jakou podporu se budou opírat. Konkrétně na středopravém politickém spektru se dá předpokládat určitá konsolidace, která by mohla posunout výše třeba Miloše Vystrčila (ODS, 14:1), případně Miroslavu Němcovou (ODS, 35:1)," doplnil Šrain.

Zatím nejvyšší sázka je za zhruba 50.000 korun. Sázkař na tiketu zkombinoval vítězství Joe Bidena v amerických volbách s triumfem Babiše. V případě úspěchu by vyhrál zhruba 250.000 korun. Na vítězství bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) Fortuna přijala sázku za 10.000 korun v kurzu 35:1. Zajímavostí jsou tikety za 1000 korun na vítězství starosty Řeporyjí Pavla Novotného (666:1), bývalého hokejového brankáře Dominika Haška (1111:1) nebo Jiřího Kajínka (350:1), kterému prezident Miloš Zeman udělil milost.

"Po zkušenostech s posledními volbami v Česku i s těmi nedávnými v USA, je patrné, že nadcházející tuzemská prezidentská volba bude pro naše sázkaře ohromným lákadlem a stane se jednou z nejvýznamnější událostí. Ještě dříve nás ale čekají parlamentní volby, uvidíme, jak se rostoucí zájem o politické události projeví na nich," uvedl dále Šrain.

Rekordní politickou událostí v objemu sázek byly letošní prezidentské volby v USA se sázkami za zhruba 300 milionů korun. Do té doby držely rekord poslední prezidentské volby v ČR s 285 miliony korun.

Tipsport a jeho dceřiná společnost Chance plánují zařadit sázky na budoucího prezidenta na konci příštího roku. "Volba prezidenta je za více než dva roky. Aktuálně jsou pro sázkaře mnohem zajímavější volby do Poslanecké sněmovny, které mohou být v mnohém zlomové. I jejich výsledek může některé osobnosti nebo politiky posunout do role kandidátů a napovědět jim, zda mají u občanů šanci. A to asi nejvíce při úvahách o kandidatuře Andreje Babiše," uvedl bookmaker Tipsportu Pavol Boško. Nyní se dá sázet na to, zda volby vyhraje ANO. Podle bookmakerů je aktuálně pravděpodobnější, že toto hnutí nezvítězí (1,7:1).

Dále lze sázet na to, zda bude Andrej Babiš 1. března 2021 premiérem vlády s důvěrou a Jan Blatný (za ANO) 1. února ministrem zdravotnictví. Podle kurzů 1,2:1, respektive 1,13:1 je to velmi pravděpodobné.

Kurzy na budoucího prezidenta ČR (do 100:1):

Možný uchazeč Kurz Andrej Babiš 2,45:1 Václav Klaus starší 5,5:1 Petr Pavel 7:1 Pavel Fischer 9:1 Jiří Drahoš 13:1 Miloš Vystrčil 14:1 Lenka Bradáčová 15:1 Věra Jourová 18:1 Václav Klaus mladší 25:1 Marek Hilšer 30:1 Miroslava Němcová 35:1 Josef Středula 35:1 Jan Švejnar 45:1 Petr Pithart 45:1 Martin Stropnický 50:1 Jaromír Soukup 50:1 Pavel Rychetský 60:1 Jaromír Jágr 68:1 Michal Horáček 75:1 Jiří Rusnok 80:1 Jiří Čunek 80:1 Vladimír Dlouhý 100:1 Jiří Pospíšil 100:1 Zuzana Roithová 100:1 Tomáš Sedláček 100:1 Dana Drábová 100:1 Jiří Ovčáček 100:1

Zdroj: Fortuna