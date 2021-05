Booking.com: Nedostatek letadel zvýší náklady na zahraniční dovolenou

Londýn - Náklady na zahraniční dovolenou budou letos v létě výrazně vyšší. Zájem o cestování s ustupující pandemií je totiž značný, avšak v provozu je příliš málo letadel. Řekl to šéf rezervačního portálu Booking.com Glenn Fogel. V rozhovoru s BBC upozornil, že ceny se už teď zvyšují.

Řada leteckých společností loni výrazně omezila počet letadel v provozu kvůli zákazu cestování v důsledku pandemie. Navzdory vysoké poptávce ale zůstává značná nejistota kolem dalšího vývoje epidemie, což aerolinkám komplikuje plánování při návratu letadel do vzduchu.

"Je zde obrovská poptávka," řekl šéf Booking.com. "Každý by chtěl cestovat, ale my všichni to chceme dělat bezpečně," dodal. Souhlasí s ním také analytik John Grant ze společnosti OAG, která poskytuje data o cestovním ruchu ve světě. Podle něj lze očekávat i citelný růst cen letenek, jakmile skončí cestovní omezení.

"V krátkodobém výhledu se tak objeví silný růst poptávky a snaha více utrácet," řekl Grant, který se v OAG věnuje leteckému sektoru. "Algoritmy v aerolinkách tak zaznamenají zvýšený zájem a podle toho i zvýší ceny."

Firmám z cestovního ruchu komplikují plánování i nejasnosti kolem očkování. Zatím není jasné, jak si budou jednotlivé státy uznávat vakcíny aplikované v jiných zemích, zejména pokud jde o různé kontinenty. Totéž platí o testování.

Šéf Booking.com se domnívá, že by pomohl jednotný systém. "Tolik různých lidí v tolika různých vládách mluví a různých programech. Ale v tuto chvíli tady není nic, co by bylo jednotné, takže je to opravdu matoucí," upozornil. "Poslouchal jsem předsedu italské vlády, jak říkal, že chtějí brzy umožnit lidem cestovat do Itálie a že jen musíte prokázat, že jste očkovaní a pak bude všechno v pořádku. A já když o tom tak přemýšlím, tak já jsem očkovaný, ale jak to mám prokázat? Mám si vzít s sebou jen tu bílou kartičku, kterou mi dali v USA a na které je uvedeno, že jsem byl naočkovaný? Bude to stačit? Toto je potřeba vyjasnit."

V současné době se testuje několik postupů, včetně očkovacích pasů, které prosazuje například Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA). Některé letecké společnosti už tuto možnost začaly zkoušet. Evropská unie mezitím pracuje na tom, aby do letních dovolených byly k dispozici digitální covidové pasy.

Myšlenka, aby mohli cestovat ti, kteří už jsou proti nemoci covid-19 očkovaní, se ale ukázala jako problematická. Lidem se často nelíbí, že by měly existovat dvě skupiny obyvatel, z nichž jedna bude požívat určitých výhod. Varoval před tím například britský úřad pro rovnoprávnost, podle něhož by takový postup mohl vytvořit dvoustupňovou společnost, kdy by svých práv mohla plně využívat pouze část lidí.

To je názor, který podporuje Světová zdravotnická organizace (WHO), ale šéf Booking.com s ním nesouhlasí. "Je pravda, že když nejste očkovaní, tak možná nebudete moci přijet do země, která používá tento přístup. S tím ale nemám problém. Protože alternativa k tomu je co? Že tam nikdo nebude moct přijet? To mně moc smysl nedává."

Fogel dodal, že existují země, do kterých lidé nemohou přijet, pokud neprokážou, že nejsou očkovaní například proti žluté zimnici. "Není nic špatného na tom, když se používá technologie, která prokáže, že jste bezpečný cestovatel a která přispěje k tomu, aby se odvětví rychleji zotavilo," dodal.