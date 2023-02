Boleslav zdolala Hradec 1:0 a na jaře poprvé vyhrála, rozhodl Kušej

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili ve 20. kole první ligy Hradec Králové 1:0 a v jarní části sezony poprvé zvítězili. Utkání v Lokotrans Aréně, kde hrají oba týmy domácí zápasy, rozhodl ve 48. minutě Vasil Kušej premiérovým gólem v nejvyšší soutěži. Středočeši se posunuli na deváté místo neúplné tabulky, "Votroci" v roli domácích počtvrté za sebou v lize nebodovali a jsou sedmí.

Do první šance se dostal ve čtvrté minutě Hradec. Šimek srazil míč na vlastní branku, ale gólman Šeda míč vyrazil. Na opačné straně Kušejovu střelu chytil brankář Bajza, který zastoupil zraněnou jedničku Reichla.

Mladoboleslavští byli ve většině první půle aktivnější. Po půl hodině hry Bajza zneškodnil Ladrův pokus z úhlu a dorážející Fulnek trefil tyčku. Kušej po samostatném úniku zase napálil jen nohu slovenského brankáře.

Aktivní útočník Kušej se dočkal první ligové trefy v kariéře tři minuty po pauze. Míč po Suchomelově centru propadl na zadní tyč a zimní posila z druholigového Prostějova tvrdou ranou otevřela skóre.

Dvaadvacetiletý Kušej za deset minut mohl přidat druhou branku, ale tváří v tvář Bajzovi tentokrát selhal. První příležitost Hradce po změně stran nevyužil Matěj Koubek, který po rohu ve skluzu přestřelil.

V 70. minutě, kdy pomalu začal sílit tlak Východočechů, získal Kušej míč na hranici vlastní šestnáctky, během působivého sóla přes celé hřiště obešel dva protihráče, jenže znovu ztroskotal na výborném Bajzovi.

Královéhradecký gólman dál držel naděje svého týmu na bodový zisk a v závěru ho nepřekonal ani střídající Žitný. "Votroci" však ze závěrečného tlaku Šedu prakticky neohrozili a doma v nejvyšší soutěži na sedmý pokus Boleslavi poprvé podlehli.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Určitě zasloužené vítězství domácích, kteří byli v zápase povětšinou lepší. Snahu hráčům nemůžu upřít, i když bych si asi představoval víc vyhraných soubojů, větší sběr odražených míčů. Především nám chyběla rozhodující herní kvalita, hlavně v předfinální a finální fázi. Připravit si akci, dokončit akci, větší kreativita. Strašně nám schází ti hráči dopředu. Utkání se odšpuntovalo lacinou brankou, kdy na boku velkého vápna prohrajeme tři souboje po sobě. My museli dobývat, a to pro nás nebylo ideální. Mohli jsme dostat z brejku tři čtyři branky. Nad vodou nás držel jenom Pavol Bajza, který nám dával naději do poslední minuty se aspoň dopracovat k jednomu bodu."

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Myslím si, že jsme byli dneska lepším týmem. Měli jsme šance na tři zápasy. Brankou skončila jenom jedna, zbytek jsme pozahazovali nebo nás vychytal brankář Bajza, ze kterého jsme udělali hrdinu. Ale hráče chválím za enormní vůli a touhu. Neproměněné šance si vyhodnotíme a věřím, že příště se hráči jako Vasil Kušej v tom budou chovat zkušeněji. Bylo důležité, že v závěru to naši obránci uskákali, podržel nás Šedys (Šeda) takovým klidem v bráně a uhráli jsme to na nulu. Důležitá výhra v tom, že po třech zápasech, kdy jsme získali jenom bod, se začnete v tabulce propadat. My se rozhodně nechceme propadnout do spodních pater."

FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:0)

Branka: 48. Kušej. Rozhodčí: Orel - Kotík, Bureš - Berka (video). ŽK: Kušej (M. Boleslav). Diváci: 1079.

Sestavy:

Hradec: Bajza - Čihák, Ševčík (39. Klíma), Leibl - Gabriel, Rada (62. Trusa), Kodeš, Novotný (62. Kučera) - Smrž - Matěj Koubek (83. Dvořák), Kubala (62. Pudhorocký). Trenér: Miroslav Koubek.

M. Boleslav: Šeda - Šimek, Karafiát, Suchý - Suchomel, Kubista, Matějovský (78. Žitný), Fulnek - Mareček (84. Škoda) - Kušej (72. Jawo), Ladra (72. Skalák). Trenér: Hoftych.