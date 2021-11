Boleslav v Ostravě rozhodla gólem Claireauxe a má čtvrtou výhru v řadě

Ostrava - Hokejisté Mladé Boleslavi si připsali čtvrté vítězství v řadě, když ve 22. kole extraligy vybojovali tři body na ledě Vítkovic. O výhře 2:1 rozhodl ve 46. minutě svým třetím gólem v sezoně francouzský útočník Valentin Claireaux. Vítkovice po úterní prohře s Olomoucí opět nebodovaly a Středočechům podlehly i podruhé v sezoně.

Začátek zápasu se nesl spíše v opatrnějším duchu. První velkou chybu udělali ve 12. minutě hosté, Krenželok zachytil jejich rozehrávku, ale brankáře Růžičku nepřekonal. Domácí sice byli aktivnější, další výraznější možnosti ale nepřišly.

Druhá část už přinesla více vzruchu. Hned v úvodu měla první velkou příležitost i hostující Dufek, ale na Stezku nevyzrál. To se povedlo až ve 26. minutě Fořtovi, který doklepl puk za Stezkova záda a nepřehledný gólový moment potvrdil až videorozhodčí.

Hosté mohli během necelé minuty skórovat znovu, po Pláňkově ráně však Vítkovice zachránila tyčka a Středočeši nedokázali odskočit ani v přesilové hře. Po ní naopak udeřili domácí: Bernovský na brankovišti nejrychleji zareagoval na vyražený puk po Stehlíkově střele a jeho dorážka znamenala vyrovnání.

Vítkovice ožily a tlačily se za obratem, ale po jejich aktivním nástupu do třetí části se gól urodil na opačné straně. Po Kotalově přihrávce zpoza branky pokořil ve 46. minutě zblízka Stezku Claireaux. Deset minut před koncem znovu domácím zatrnulo, pohromu ovšem po Moravcově pokusu a teči před brankou zažehnala tyčka Stezkovy branky.

Vítkovice tak mohly rozvinout poslední snahu o vyrovnání, ale hlavně Kalus s Fridrichem prováhali šanci v přečíslení. V poslední minutě domácí odvolali brankáře a v power play dokázali nakonec dostat puk do Růžičkovy branky, ale stalo se tak těsně po vypršení hrací doby a gól neplatil.

Hlasy trenérů po utkání:

Radek Philipp (Vítkovice): "Vyrovnaná první třetina, z naší strany tam byl dobrý pohyb. Ve druhé třetině měla Boleslav více brankových příležitostí, ale do třetí třetiny se šlo za stavu 1:1. My se trápíme v předbrankovém prostoru, naopak Boleslav si pro to vítězství šla, protože dva góly dala právě z prostoru před brankou."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Po dlouhé cestě jsme se báli, abychom nebyli pod nějakým tlakem, ale myslím si, že jsme to docela slušně zvládli a první třetina byla vyrovnaná. Ve druhé jsme podle mě byli trošku lepší, dostali jsme se do vedení, ale v závěru Vítkovice vyrovnaly. My jsme tam v závěru začali nepochopitelně dělat věci, které dělat nechceme. Ve třetí třetině to bylo zase vyrovnané a štěstí se přiklonilo na naši stranu."

HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 36. Bernovský (J. Stehlík, Marosz) - 26. Fořt (A. Raška, Pospíšil), 46. Claireaux (Kotala, Dufek). Rozhodčí: Pešina, Vrba - Malý, Pešek. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 3356.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, Plášil, Galvinš, J. Stehlík, Koch, L. Kovář - Kalus, Dej, R. Bondra - Fridrich, J, Hruška, Svačina - Krejsa, Marosz, L. Krenželok - Lednický, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Pýcha, Pláněk, Moravec, Lintuniemi, Jánošík - Pospíšil, Fořt, A. Raška - Dufek, Claireaux, Kotala - J, Stránský, O. Najman, P. Kousal - Grim, Bičevskis, Závora. Trenéři: Rulík a Patera.