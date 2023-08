Boleslav remizovala na Slovácku 2:2, oba góly dala v oslabení

Uherské Hradiště - Fotbalisté Mladé Boleslavi v pátém kole první ligy remizovali v souboji sousedů v tabulce na Slovácku 2:2, když oba góly vstřelili v oslabení. Domácí poslal do vedení v 11. minutě Filip Vecheta, ve 39. minutě byl vyloučen hostující útočník Matěj Pulkrab, ale Středočeši se prosadili i v deseti. Daniel Mareček v nastavení první půle srovnal a v 53. minutě otočil skóre. Hosté o výhru přišli až v nastavení, kdy střídající Jan Kalabiška potrestal chybu brankáře Matouše Trmala. Poté dostal červenou kartu i mladoboleslavský Benson Sakala. Hosté jsou v neúplné tabulce čtvrtí, Slovácku rovněž s osmi body patří pátá příčka.

Středočeši přicestovalí do Uherského Hradiště bez útočníka Vasila Kušeje, který je momentálně postaven mimo tým. Podle informací serveru iSport.cz český reprezentant do 21 let míří do nizozemského Utrechtu a čeká se na doladění přestupu mezi kluby.

Slovácko přežilo v šesté minutě první nebezpečnou akci hostů, když po kolmici Kostky pálil vedle Pulkrab. Domácí udeřili hned z první vážnější šance. Havlíkův přímý kop se přes hlavy Hofmanna a Petržely dostal k Vechetovi a ten zblízka zaznamenal premiérový ligový gól v sezoně.

V dalším průběhu měla více ze hry Boleslav, která dobře kombinovala a rychleji přecházela do ofenzivy. V 16. minutě Mareček pálil nad. Blíže ke druhému gólu tak měli domácí, po rychlé akci bývalý brankář Slovácka Trmal s námahou vytáhnul Petrželovu střelu nad břevno.

Na konci první půle nejprve sudí Rouček ukázal Pulkrabovi žlutou kartu za faul na Sinjavského, ale po intervenci videorozhodčí Adámkové změnil verdikt na červenou kartu. I v oslabení ale Mladoboleslavští zvládli vyrovnat. V nastavení první půle využil nedůrazu v domácí obraně Mareček a prostřelil Heču.

Druhý šok prožilo Slovácko na začátku druhé půle. Po rychlém brejku kopali hosté roh, míč se dostal k opět volnému Marečkovi, který v 53. minutě střelou k bližší tyči nedal Hečovi šanci.

Po hodině hry domácí vystupňovali tlak, ale recept na zformovanou defenzivu soupeře dlouho nenacházeli. Nápor v závěru kulminoval, střelu Mihálika chytil Trmal a gól Kalabišky neplatil kvůli ofsajdu.

Slovácko se ale přece jen dočkalo vyrovnání. Při rozehrávce si brankář Trmal nevšiml, že za ním stojí Kalabiška, ten mu pohodlně vzal míč a skóroval proti bývalému mužstvu. Ještě před závěrečným hvizdem byl vyloučen hostující zambijský záložník Sakala za surový faul na rozběhnutého Daníčka. Slovácko už vítězný obrat nestihlo, i tak v lize popáté za sebou s Boleslaví neprohrálo.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Svědík (Slovácko): "První poločas nebyl z naší strany dobrý, ať už jsme hráli proti jedenácti či deseti. Boleslav byla dřív u odražených míčů, líp kombinovala, my jsme měli hodně ztrát. I tak jsme se ujali vedení, mohli jsme mít zápas ve své moci, ale to bychom se museli na hřišti chovat jinak. Hráli jsme moc profesorky, bez týmového ducha, hráli jsme ledabyle, vykoledovali jsme si branky v naší síti. Bylo to nezodpovědné, náš přístup nebyl podle mých představ. Měli jsme sice tlak, byl ale monotónní, netrefili jsme pořádně bránu. Podařilo se nám vyrovnat chytrostí Kalabišky, ale jsem zklamán výkonem i výsledkem."

Marek Kulič (Mladá Boleslav): "Dobře jsme do zápasu vstoupili, ale mrzí nás obdržená branka, kdy nám tam propadl míč a dostali jsme laciný gól. I dál jsme byli aktivní, vyrovnali jsme po vyloučení. Po přestávce jsme přeskupili rozestavení, i v deseti jsme fungovali velice dobře. Slovácko nás přimáčklo, z brejku jsme dali gól, měli jsme to super rozehrané, byli jsme pod drtivým tlakem. Dostali jsme laciný gól, ale takové věci se stávají, Trmal chytal fantasticky, tohle se prostě stává. Bod bereme."

1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1)

Branky: 11. Vecheta, 90.+2 Kalabiška - 45.+2 a 53. Mareček. Rozhodčí: Rouček - Podaný, Arnošt - Adámková (video). ŽK: Havlík - Trmal, Kulič (trenér). ČK: 39. Pulkrab, 90.+4 Sakala (oba M. Boleslav). Diváci: 3992.

Sestavy:

Slovácko: Heča - Hofmann (76. Trávník), Daníček, Kadlec - Sinjavskij, Valenta (46. Kalabiška), Havlík, Doski (63. Holzer) - Petržela (63. Juroška), Kim sun-ping (46. Mihálik) - Vecheta. Trenér: Svědík.

M. Boleslav: Trmal - Kostka (90.+5. Kubista), Suchý, Karafiát, Fulnek - Matějovský (65. Hilál), Sakala - Jawo (46. Poulolo), Mareček (65. Šimek), Mašek (75. Ladra) - Pulkrab. Trenér: Kulič.