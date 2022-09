Boleslav chce i pod Čihákem hrát aktivně, pokusí se navázat na dvě semifinále

Mladá Boleslav - S novým trenérem, ale podobným herním stylem jako v minulosti vstoupí do nové sezony hokejisté Mladé Boleslavi. Novým šéfem střídačky se po Pavlu Paterovi stal Ladislav Čihák, jehož úkolem bude navázat na dvě semifinálové účasti v play off v minulých extraligových ročnících. Konkrétní cíl v podobě umístění ale vedení Bruslařského klubu nestanovilo.

"Vždy před sezonou říkám, že bych byl rád, aby naše výkony měly vzestupnou tendenci. Abychom druhou čtvrtinu (základní části) byli lepší než první, třetí než druhou a výkony jsme budovali směrem k play off. A tam, aby se ukázalo, na co to bude stačit," řekl sportovní manažer Radim Vrbata na dnešní tiskové konferenci.

Bývalý vynikající útočník počítá s tím, že v sezoně se tým nevyvaruje výkyvů formy. "Jde o to, aby krize nebo krizičky, které přijdou, byly co nejmenší," uvedl Vrbata. Je přesvědčený, že tým je složený dobře. "Věřím, že role, které jsme klukům dali, jim budou sedět. A přestože si myslím, že kádr je dostatečně široký, tak je důležité, aby hráči byli zdraví," podotkl Vrbata.

Kádr Mladé Boleslavi prošel v létě změnami. Klub opustili brankář Jan Růžička, obránci Martin Ševc, David Bernad, Mitchell Fillman a útočníci Oscar Flynn, Adam Raška a Miloš Kelemen. Do Mladé Boleslavi se nevrátila ani řada hráčů, kteří dohrávali sezonu jinde. Na jejich místa přišli gólman Filip Novotný, beci Radek Jeřábek, David Štich, Matěj Stříteský a útočníci Martin Beránek, Róbert Lantoši, Tomáš Šmerha a Pontus Aberg.

Středočeši v přípravě odehráli sedm zápasů, z nichž čtyři vyhráli. Až na jeden případ všechna utkání skončila rozdílem branky, poslední tři se poté nerozhodly v základní hrací době. "Neměli jsme špatný herní projev, jen jsme se bohužel trošku trápili v koncovce. Ve vytváření šancí problém nebyl, i když jsme hráli se silnými soupeři, jako byly Pardubice, Liberec nebo Litvínov, kterému se v přípravě dařilo. Není to ale o tom, zda jsem byl nebo nebyl spokojený. Splnilo to účel," řekl kouč Čihák.

Těsné výsledky podle něj předznamenaly vyrovnanost extraligy. "Takhle to bude mít v lize spousta mančaftů," uvedl Čihák, jenž chce navázat na práci trenérů Radima Rulíka a Pavla Patery, kteří Mladou Boleslav vedli v minulých třech sezonách. Boleslavští by i nadále měli hrát bruslivý a nátlakový hokej. "Taky to tak mám rád. Na druhou stranu člověk musí občas hrát i chytře a ne jen furt bláznit a propadat. I na tom jsme zapracovali. Aktivní hru a hokej v pěti dopředu a v pěti dozadu mám ale rád," uvedl jednačtyřicetiletý kouč.