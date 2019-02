Praha - Zejména od roku 2014 pod vedením primátorky Adriany Krnáčové (ANO) se veškerý rozvoj Prahy zastavil a hlavní město má problémy například s bydlením nebo dopravou. Poslední velké stavby v Praze vznikly za vlády ODS. V rozhovoru s ČTK to řekl bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS), který dnes slaví 75. narozeniny. V čele Prahy stanul po volbách v roce 2010, podle svých slov ale již po pozici primátora netouží.

Za svůj úspěch ve funkci primátora považuje například zlepšení fungování dopravního podniku (DPP) nebo nedávnou obnovu ODS v Praze 10. ODS vyhrála loňské komunální volby v Praze, koalici však sestavili Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). ODS tak skončila v opozici.

"Na Praze je vidět sedm let stagnace. Život je zde stále složitější. Ať už jde o ceny bytů, problémy s parkováním a dopravou. Je to způsobené vedením magistrátu v posledních letech, kdy se ztratila veškerá vize do budoucna," uvedl Svoboda. Největší problémy jsou podle bývalého primátora v dopravě a bydlení. Chybí vnitřní a vnější silniční okruh a také je třeba vyřešit problém s rostoucími cenami bydlení.

Řešení problémů bylo podle Svobody několika posledními vedeními města odkládáno. Vidět je to prý například na špatném stavu mostů. V prosinci 2017 se zřítila lávka v Troji, na čas musel být uzavřen Libeňský most a podepřen most v Bubenské ulici v Praze 7.

Úspěšné podle něj byly v uplynulých několika volebních obdobích naopak vlády za účasti občanských demokratů. "Za minulých vlád ODS se postavil tunel Blanka a kdybychom ho neměli, tak by město už vůbec nejezdilo. Byly postaveny nové úseky metra a dopravní podnik začal prosperovat. Spousta věcí, které dodnes dobře fungují, vznikly a fungují pouze díky ODS a tomu, co tato strana udělala v minulosti," sdělil. "Lituji pouze toho, co se nestihlo. Například prodloužení metra nebo výstavba nové koncertní síně pro Prahu," dodal Svoboda.

Úspěchem je podle něho také obnova ODS v Praze 10, kterou v minulosti provázely skandály a celostátní vedení strany ji dokonce na čas spolu se sdruženími v několika dalších městských částech rozpustilo. "V Praze 10 jsme na radnici vůbec nebyli a po znovuzaložení ODS Praha 10 máme po volbách osm zastupitelů. Získali jsme důvěru, a to je pro mě nejdůležitější," řekl Svoboda. Kladně hodnotí i celostátní vedení ODS v čele s Petrem Fialou.

Funkci primátora podle svého vyjádření již nechce. "Nemám touhu po primátorském řetězu. Pro mě je nejdůležitější, aby Praha prosperovala," sdělil. Podle něj je důležitý tým, který stane spolu s primátorem v čele Prahy. "Stávající zastupitelé, které ODS na radnici má, dávají nejlepší předpoklady pro to, aby to bylo vedení které bude opět pro Prahu prospěšné. Víme jak a nebojíme se realizace," řekl.

Svoboda se narodil 8. února 1944 v Praze. Od roku 2010 je aktivním politikem a tři roky působil jako primátor hlavního města. Nyní je členem zastupitelstva Prahy a zasedá také ve Sněmovně. Angažmá v politice ale lékaře, který je dnes šéfem gynekologie Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, přivedlo před soud, a to kvůli způsobu řešení problémů s bývalou kartou MHD opencard, kterou zdědil po předchůdcích. Svoboda je potřetí ženatý, má čtyři syny a dceru.