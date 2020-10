Bohemians zdolali Zlín 2:0

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 porazili v 6. kole první ligy Zlín 2:0 a v nejvyšší soutěži vyhráli po třech zápasech. Naopak "Ševci" vyšli bodově naprázdno ve třetím kole po sobě. Vítězný gól Pražanů vstřelil bývalý hráč Zlína Petr Hronek, pojistku přidal v závěru Ibrahim Keita.

Bohemians v minulém kole nehráli zápas v Českých Budějovicích kvůli covidu-19 v soupeřově týmu, ve středu postoupili do osmifinále domácího poháru po výhře 3:0 nad Táborskem. Pražané se kvůli opatřením v boji proti šíření koronaviru museli obejít bez podpory "kotle". Nechyběli však diváci na štaflích.

První zajímavá akce nastala v 17. minutě, ale Vaníček zpoza vápna zamířil těsně vedle. Jindřišek zase zkusil štěstí z úhlu z přímého kopu, ale gólman Dostál byl na místě včas. V 28. minutě dorazil Hronkovu střelu za Dostálova záda Vaníček, sudí Lerch však po zhlédnutí videozáznamu kvůli Hronkově ruce branku neuznal.

O čtyři minuty později se "Klokani" dočkali regulérní trefy a odměny za aktivitu. Dostál se prosmýkl do vápna mezi dvěma hráči a jeho přihrávka se od domácího útočníka Puškáče odrazila k zakončujícímu Hronkovi.

Zlín v první půli přímo Le Giangovu branku neohrozil, Poznarovu střelu nejprve zblokoval Hůlka a následný pokus o chvíli později Jindřišek.

Vršovický celek i na začátku druhé půle hrozil víc, jenže zvýraznit náskok se mu nepodařilo. Pak o sobě dali vědět hosté, Čanturišvili překonal Le Gianga, ale místo něho zasáhl stoper Krch. Poté se Le Giang zaskvěl proti Janetzkého hlavičce, kterou vytěsnil na roh.

Uklidnění přinesl domácím v 86. minutě střídající Keita, k němuž se odrazil míč po Nečasově střele do tyče. Francouzský útočník už měl snadnou práci a radoval se z první ligové trefy od července 2019. V nastavení mohl duel zdramatizovat Fantiš, jenže zblízka na vyběhnutého Le Gianga nevyzrál.

Bohemians vyhráli třetí z posledních čtyř vzájemných duelů v lize, v Ďolíčku však "Ševce" zdolali po sedmi ligových zápasech a poprvé od září 1994. "Klokani" doma zvítězili v pátém z uplynulých šesti utkání v nejvyšší soutěži.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Byl to mimořádně důležitý zápas, protože i tím, že jsme nehráli v Budějovicích, jsme se z pohledu tabulky dostali trochu pod tlak. Výhry si hodně cením. Myslím si, že jsme rozhodli v prvním poločase, kdy jsme Zlín přehráli. Obě mužstva nastoupila v rozestaví 3-4-3 trošku na riziko s vysokým napadáním a tam jsme byli úspěšnější a položili základ k vítězství. Ve druhé půli byl už aktivnější Zlín a bylo to o tom, jestli se nám podaří vedení navýšit z brejku, nebo jestli Zlín srovná. Hra by byla zase otevřená. Naštěstí vyšla první varianta, vedení jsme navýšili a utkání dovedli do vítězného konce."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "První půle byla velice špatná, asi nejhorší poločas, který jsme pode mnou odehráli. Neuhráli jsme na vrchu míče, obrana byla přetížená. To, že jsme prohrávali jenom 1:0, bylo díky štěstí a tomu, že se soupeř neprosadil vícekrát. Mohli jsme prohrávat i 3:0. Ve druhém poločase jsme se herně zlepšili, byly tam některé lepší věci. Dostali jsme se možná do dvou situací Janetzkým, bohužel jsme je nevyřešili. Domácí neustále hrozili brejky a bylo otázkou času, kdy nám tam opravdu zdrhnou po našich chybách ve středu pole a akci dohrajou. Nakonec nám jednu akci dohráli, takže už bylo po zápase."