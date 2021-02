Bohemians zdolali Brno a poprvé v sezoně vyhráli dvě kola po sobě

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 porazili v 18. kole první ligy brněnského nováčka 2:1. Pražané vedli díky Tomáši Necidovi, za Zbrojovku srovnal Antonín Růsek, ale v 41. minutě rozhodl domácí Roman Květ. "Klokani" vyhráli poprvé v sezoně dvě kola po sobě a upevnili si 12. místo v tabulce. Brno nezvítězilo v pátém z posledních šesti ligových duelů a zůstalo na první nesestupové pozici.

Domácí otevřeli skóre v 10. minutě. Hronek přihrál před branku Necidovi, který navázal na vítěznou trefu z minulého kola na Spartě a potěšil i fanoušky na štaflích naproti hlavní tribuně.

O osm minut později málem odpověděl Růsek, jenže "nůžkami" v šestnáctce zamířil vedle. Napodruhé se už stejný hráč prosadil. V 26. minutě se k němu odrazil míč na hranici vápna a brankář Le Giang neměl proti výstavní střele do horního rohu šanci.

Zbrojovku vyrovnávací trefa nabudila a Štepanovský krátce poté střílel z úhlu, Le Giang však vyrazil na roh. Následně hostující křídelník zamířil z dálky těsně vedle.

Před poločase udeřilo na druhé straně. V 41. minutě vrátil "Klokanům" vedení Květ, který vypálil zpoza šestnáctky k tyči. Záložník Pražanů se trefil poprvé v ligové sezoně.

Ve druhém dějství si oba týmy vytvořily největší příležitosti až v závěru. V 84. minutě se míč ve vápně dostal k Sedlákovi, který však přízemní střelou na Le Gianga nevyzrál. Potom hostující gólman Berkovec špatně rozehrál, střídající Puškáč ale z úniku trefil jen břevno a z dorážky nepojistil vítězství ani Pulkrab.

Bohemians potvrdili, že se jim doma daří lépe než venku. V této ligové sezoně získali v Ďolíčku 17 z celkových 22 bodů. Vršovický celek neprohrál v nejvyšší soutěži s Brnem pošesté za sebou a doma od srpna 2002 dokonce podeváté po sobě.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Měli jsme výborný vstup do zápasu, dostali jsme se do vedení. Čekal jsem, že budeme hru kontrolovat, to se nám ale nepodařilo a soupeř srovnal. Přestože se nám znovu povedlo vedení strhnout na naši stranu, celou dobu jsme zápas nedostali pod kontrolu. Vím, že je to fráze, ale vítězství bylo hrozně těžké. Pro nás je důležité dvojnásob, protože bylo se soupeřem ze spodku tabulky. Znamenalo taky potvrzení výhry na Spartě a odskočení do klidnějšího středu tabulky."

Richard Dostálek (trenér Brna): "I přesto, že jsme utkání prohráli, bych chtěl hráčům poděkovat za přístup. Chtěl bych je pochválit, jak dokázali zápas odbojovat, odpracovat. Stálo je to hrozně moc sil. Nevezeme si žádný bod, jsme z toho hodně smutní a zklamaní. Snažíme se z každého zápasu vydolovat, co to jde. V žádném případě jsme sem nejeli pro bod. Chtěli jsme tady vyhrát, ale nakonec se nám to nepovedlo."

Bohemians Praha 1905 - Zbrojovka Brno 2:1 (2:1)

Branky: 10. Necid, 41. Květ - 26. Růsek. Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Šimáček - Orel (video). ŽK: Bederka, Pulkrab - Pernica, Sedlák, Vaněk. Bez diváků.

Bohemians: Le Giang - Dostál, Krch, Hůlka, Vondra - Vaníček (62. Puškáč), Květ, Jindřišek, Vodháněl (62. Bederka) - Necid (74. Pulkrab), Hronek (90.+3 Ljovin). Trenér: Klusáček.

Brno: Berkovec - Pernica, Dreksa, Šural - Štepanovský (76. Pachlopník), Bariš, Sedlák, Fousek (60. Texl), Moravec (60. Vaněk) - Růsek, Hladík (76. Fila). Trenér: Dostálek.