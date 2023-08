Bohemians vyhráli v Liberci, domácí nedali penaltu

Praha - Fotbalisté Bohemians zvítězili ve třetím ligovém kole v Liberci 1:0. Vítězný gól vstřelil v nastavení střídající Matyáš Kozák. Blízko ke změně skóre byl domácí Lubomír Tupta, ale v 59. minutě neproměnil penaltu. Slovan utrpěl první prohru v ligové sezoně. Hosté, kteří ve čtvrtek vypadli ve 2. předkole Evropské konferenční ligy s norským Bodö/Glimt, zvítězili po třech soutěžních porážkách a v ročníku nejvyšší soutěže vyhráli i druhý venkovní zápas.

Trenér Pražanů Jaroslav Veselý udělal ve srovnání se čtvrteční prohrou 2:4 v domácí odvetě s Bodö/Glimt dvě změny: do středu zálohy se vrátili Jindřišek a Hrubý místo Hály a Kovaříka. V osvědčené liberecké sestavě Fukalu nahradil Mikula, ale už po čtvrthodině musel místo zraněného obránce Plechatého nastoupit Prebsl.

Za celý první poločas se diváci nedočkali ani na jedné straně střely na branku. Hra na deštěm smáčeném trávníku byla rozkouskovaná fauly a častým ošetřováním hráčů. Jedinou vážnější šanci měl v sedmé minutě Tupta, který se řítil na branku Pražanů, ale zamířil vedle. V nastaveném čase prvního dějství hlavičkoval Puškáč v dobré pozici nad libereckou branku, jenže ve výskoku si poranil koleno a do druhého dějství už nenastoupil.

Druhý poločas byl nesrovnatelně rušnější. Hned po změně stran propadl centr hostů až k volnému Matouškovi, pár kroků před libereckou brankou se však odrazil od jeho hrudi přímo do náruče brankáře Vliegena. Na druhé straně po Frýdkově rohovém kopu trefil Kulenovič hlavičkou jen boční síť.

V 57. minutě proklouzl Frýdek mezi dvěma protihráči do šestnáctky, Hrubý mu pomohl na zem a rozhodčí Szikszay bez váhání ukázal na penaltový puntík. Tupta sice zamířil k tyči, ale Reichl tam byl včas. Gólman Bohemians pak svůj tým podržel i tváří v tvář střídajícímu Rabušicovi a podruhé v ligové sezoně udržel čisté konto.

Šance měli i hosté. Bývalý hráč Severočechů Matoušek předvedl velké sólo z poloviny hřiště, ale v koncovce vysoko přestřelil. Vzápětí nebezpečně vypálil kapitán Jindřišek, ale tečovaná střela skončila vedle branky.

Rozhodnutí padlo až po vypršení normální hrací doby. Po rohovém kopu vrátil přetažený míč Křapka před branku a Kozák tvrdou střelou k tyči nedal Vliegenovi šanci. Střelec, který je ve Vršovicích na hostování ze Sparty, ještě na jaře oblékal dres Liberce, a tak premiérový gól v ročníku nejvyšší soutěže ani nijak zvlášť neslavil. Zato jeho spoluhráči měli dvojnásobnou radost, neboť se jim povedlo pod Ještědem vyhrát v lize podruhé za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Luboš Kozel (Liberec): "Jsem zklamaný a naštvaný, protože to byla úplně zbytečná porážka. První poločas to byl vyloženě boj, hodně soubojů bez šancí. Ve druhém poločase jsme měli dvě vyložené šance a penaltu, ale neproměnili jsme ji, což byl důležitý bod utkání. Pak Bohemka z nákopů vytěžila několik standardek. Jen hloupé mužstvo si nechá dát gól opakovaně v poslední minutě, opět neubráníme standardku, jako se nám to stalo už v Boleslavi. Dvě individuální chyby v závěru nás připravily o bod."

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Pro nás jsou to strašně důležité body. V Liberci se snadno nevyhrává, měli jsme po jejich zápasech respekt. Bral bych i bod po tom těžkém období, které máme za sebou. Ve druhém poločase měla obě mužstva dvě velké šance. Přežili jsme penaltu, což domácí dostalo pod deku. Domácí se pak hnali za vítězstvím a trochu zapomněli na defenzivu. Měli jsme štěstí, ty tři body nám pomohou, abychom se uklidnili. Na to, jaký byl terén, se diváci nenudili."

Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905 0:1 (0:0)

Branka: 90.+1 Kozák. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf - Berka (video). ŽK: Doumbia, Ghali - Matoušek, Hůlka, Beran. Diváci: 2958.

Liberec: Vliegen - Plechatý (17. Prebsl), Chaluš, Purzitidis - Ghali, Červ, Doumbia, Mikula (90.+1 Horský) - Frýdek - Kulenovič (72. Fukala), Tupta (72. Rabušic). Trenér: Kozel.

Bohemians: Reichl - Hůlka, Křapka, Hybš - Köstl, Jindřišek, Hrubý, Dostál (79. Kovařík) - Matoušek (79. Kozák), Beran - Puškáč (46. Necid). Trenér: Veselý.